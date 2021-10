Career Guidance: हर कंपनी लेती है कॉर्पोरेट लॉयर की मदद, इस फील्ड में ऐसे बनाएं करियर

नई दिल्ली (Career Guidance, Corporate Lawyer Jobs). हर फील्ड में करियर के कई ऑप्शन्स (Career Options) मौजूद होते हैं. बात लॉ (Law) फील्ड की करें तो इस फील्ड में ही करियर के कम से कम 10 ऑप्शन मौजूद हैं. इसी में से एक विकल्प है कॉर्पोरेट लॉ (Corporate Law) में करियर बनाना. कॉर्पोरेट लॉयर के तौर पर आप एक शानदार करियर बना सकते हैं (Corporate Lawyer Jobs). इस फील्ड में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है. करियर गाइडेंस (Career Guidance) सेक्शन में जानिए कॉर्पोरेट लॉयर के लिए जॉब की संभावनाएं और सैलरी (Corporate Lawyer Salary).

कॉरपोरेट लॉ फील्ड में ऐसे संवारें करियर

कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके बाद आप 5 वर्षीय बीए-एलएलबी (LLB) कोर्स या बीबीए-एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं (Law Courses After 12th). किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स भी कर सकते हैं (Law Courses After Graduation). एलएलबी के बाद कॉर्पोरेट लॉ में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या एलएलएम कोर्स करना होगा (Corporate Lawyer Courses). एलएलबी करने के बाद भी कॉर्पोरेट लॉ में करियर संवार सकते हैं. इसके लिए किसी कॉर्पोरेट लॉयर के अंडर में काम करना होगा.

कॉरपोरेट लॉ में करें ये विशेष कोर्सेज

कॉर्पोरेट लॉ में ये कोर्स करके करियर में ग्रो किया जा सकता है-

बीबीए इन एलएलबी कॉर्पोरेट लॉ (BBA In LLB Corporate Law)

एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ (LLM In Corporate Law)

एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस लॉ (LLM In Corporate Law & Business Law)

एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ (LLM In Corporate Law & Security Law)

एमबीए इन कॉर्पोरेट लॉ (MBA In Corporate Law)

पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस लॉ (PG Diploma In Corporate Law & Business Law)

पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ (PG Diploma In Corporate Law)

सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेट लॉ (Certificate In Corporate Law)

ये होता है कॉर्पोरेट लॉयर का काम

कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत कॉर्पोरेट लॉयर या कॉर्पोरेट वकील किसी भी कंपनी या क्लाइंट को कानूनी तरीके से कारोबार या बिजनेस चलाने में मदद करते हैं. कॉर्पोरेट लॉयर का काम नई फर्म या ऑर्गनाइजेशन को शुरू करने के लिए डाक्युमेंट्स तैयार करने और रीऑर्गनाइजेशन करने तक की जिम्मेदारी होती है.