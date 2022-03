Career Guidance: क्या आप जॉब बदलना चाहते हैं? इन बातों का रखें ध्यान

नई दिल्ली (Career Guidance, Career and Growth, Job and Growth). कोई भी शख्स एक ही कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता है. बेहतर सैलरी और प्रमोशन के लिए कई बार जॉब स्विच करना ही एकमात्र ऑप्शन नजर आता है (Job and Growth). सिर्फ यही नहीं, कई बार तो लोगों को जॉब ही नहीं, बल्कि करियर ऑप्शन (Career Options) ही स्विच करना पड़ जाता है.

करियर में ग्रोथ (Career and Growth) हासिल करने के लिए जॉब स्विच (Job Switch) करना आम बात है. लेकिन जॉब स्विच करना आसान नहीं होता है. अपनी पिछली कंपनी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई कंपनी के माहौल में एडजस्ट कर पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप भी जॉब स्विच करने का प्लान बना रहे हैं तो जानिए कुछ ऐसे फैक्टर्स, जिनका ख्याल रखकर आप बेहतर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं (Career Growth).

तय करें भविष्य के लक्ष्य

अपने फ्यूचर को लेकर स्पष्ट रहें. अपने लिए कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं. फिर उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करें. इससे करियर में ग्रोथ हासिल करना आसान हो जाता है.

नई स्किल्स से मिलेगी मदद

अगर आप जॉब स्विच करने की योजना बना रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में नई स्किल्स ऐड करते रहें. इससे नई कंपनी के एंप्लॉयर को समझ में आएगा कि आप नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं.

इंटरव्यू की करें दुरुस्त तैयारी

कई बार सालों तक एक ही जगह नौकरी करने की वजह से लोग इंटरव्यू प्रोसेस के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत महसूस करते हैं. अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू के नए प्रोसेस को समझें और उसकी प्रैक्टिस करें.

