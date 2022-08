Career Tips: खाने के हैं शौकीन तो इसमें बनाएं करियर, होगी अच्छी कमाई

हाइलाइट्स खान-पान का शौक रखने वालों के लिए इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है. खाद्य पदार्थों का जानकारी होना आवश्यक है. फूड टेस्टर को कभी जॉब की कमी नहीं होने वाली है.

नई दिल्ली: Career Tips, How to Become Food Taster: जिन लोगों को फूड टेस्टर क्षेत्र की जानकारी नहीं है उनको पहले यह जान कर अजीब लगेगा की ऐसा भी कोई फिल्ड है, जिसमें कोई आपने खाने-पीने के शौक को करियर के रूप में बदल सकता है. यह एक ऐसा काम है जिसमें पैसे के साथ मजे भी हैं. मौजूदा वक्त में लोग अब अपने खान-पान को लेकर विशेष ख्याल रखते हैं. फूड इंडस्ट्री के मामले में भारत दुनिया में अव्वल है. ऐसे में इससे जुड़े क्षेत्र में नौकरी कई अवसर हैं. फूड टेस्टर का मुख्य रूप से काम होता है कि वो प्रोडक्टस को निष्पक्ष रिव्यू कर खामियों और खासियतों को उजागर करना.

फूड टेस्टर कैसे बनें?

12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास करने के बाद सबसे पहले आप किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री ले लें. यदि आप होटल मैनेजमेंट, इंग्लिश या जनलर्जिम में बैचलर डिग्री लेते हैं तो फायदेमंद होगा. हालांकि, फूड टेस्टर बनने के लिए ऐसा कोई कम्पलसरी नहीं है कि आप बैचलर डिग्री ले हीं.

इन संस्थानों से करें कोर्स

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, लखनऊ

नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा

सेंट मेरी कॉलेज, बंगलौर

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी और एप्लाईड न्यूट्रिशन, कोलकाता

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, मुंबई

भारत में अगर आप इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आप करीब 3 से 4 लाख रुपये सलाना कमा सकते हैं. हालांकि, नौकरी के साथ आप फ्रीलांस कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. फूड टेस्टर बन आप फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री, फूड पब्लिकेशन एजेंसी और मीडिया समेत कई जगहों पर काम कर सकते हैं. बहुत सारी कंपनियां या रेस्टोरेंट फूड टेस्टर को हाइयर करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ताकि उसकी समीक्षा की जा सके. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी व वेब कंटेंट क्रिएशन जैसे स्किलस इस क्षेत्र में आपको काफी मदद करेंगे. एक फूड टेस्टर को नई जगहों को एक्सपलोर करने का अवसर मिलता है. और साथ में लजीज व्यंजन आप हमेशा चखते रहते हैं.

