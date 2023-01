Career in Radio: रेडियो में कैसे बनाएं करियर ? यहां जान लें पूरी प्रोसेस

हाइलाइट्स रेडियो और एफएम एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है. अगर आपमें सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप रेडियो में जा सकते हैं. रेडियो जॉकी बनना आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है.

नई दिल्ली: Career in Radio and FM, How to Become Radio Jockey: आज अगर कोई आपसे कहे कि बोलने का पैसा मिलता है, तो आप नही मानेंगे. लेकिन आज के समय में एक ऐसी जॉब ऑपर्च्युनिटी भी उभरी है, जिसमे अगर आपको बोलने का शौक है और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, तो आप अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं. बता दें किसी FM में जॉब या फिर रेडियो जॉकी बनकर भी आप अपना करियर अच्छे ढंग से सेटल कर सकते हैं.

एक तरफ जहां आप अच्छा खासा कमा पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आप अपने इंटरेस्ट का काम भी कर सकते हैं. आइए इस आर्टिकल में जानेंगे कि कैसे आप रेडियो या FM में नौकरी हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कौनसी पढ़ाई करनी होगी.

ये है कोर्स

वैसे तो रेडियो में जॉब प्राप्त करने के लिए आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर कोर्स करने का दबाव नही होता है, लेकिन अगर आप इस फील्ड के सभी गुर पहले से ही सीखना चाहते हैं, तो आप रेडियो या FM की पढ़ाई के लिए कोर्स भी कर सकते हैं. बता दें जहां एक तरफ आपको बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में रेडियो से संबंधित काफी कुछ पढ़ाया जाता है, वहीं मास्टर्स में आप विशेष रूप से रेडियो एंड FM में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं.

ये है जरूरी स्किल

अगर आप रेडियो या FM में बतौर एनाउंसर या रेडियो जॉकी काम करना चाहत हैं, तो आपको बेबाक तौर पर बोलना आना चाहिए. अगर आप बेबाक बोलते हैं, तो आपके लिए ये जॉब हासिल करना आसान हो जाएगा, इसके अलावा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वोकेबुलरी भी अच्छा होना चाहिए.

ऐसे मिलेगी जॉब

अगर आप वाकई रेडियो में जॉब करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप समय समय पर आने वाली प्राइवेट रेडियो कंपनीज की जॉब वेकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं. बता दें रेडियो मिर्ची, रेड FM जैसे कई प्राइवेट रेडियो और एफएम ब्रांड्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए अपनी वेकेंसी जाहिर करते हैं.

