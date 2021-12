ISRO Free Course: घर बैठे करें स्पेस की पढ़ाई, इसरो दे रहा है फ्री ऑनलाइन कोर्स का मौका​

नई दिल्ली (ISRO, ISRO Course). कई बच्चों की स्पेस और साइंटिफिक रिसर्च (Scientific Research) में काफी रुचि होती है. लेकिन कभी जानकारी के अभाव में तो कभी रिसोर्स या फाइनेंशियल इश्यू की वजह से उन्हें अपनी रुचि और करियर (Career In Space) के साथ समझौता करना पड़ जाता है. अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इसरो के फ्री ऑनलाइन कोर्स (ISRO Free Course) आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. कोर्स पूरा हो जाने के बाद इसरो की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा (ISRO Course Certificate).

अपना सपना पूरा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation या ISRO) की तरफ से कराए जाने वाले फ्री ऑनलाइन कोर्स (ISRO Free Courses) में रजिस्टर कर लें. इसरो ने इसी साल 3 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (IIRS), देहरादून द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं. साल 2022 में यह कोर्स करने के लिए आईआईआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iirs.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. हालांकि फिलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो बंद है.

सबके लिए फ्री हैं ये कोर्स

इसरो के ये कोर्स करने के लिए उम्मीदवारों को कोई फीस चुकाने की जरूरत नहीं है. तीनों कोर्स बिल्कुल फ्री हैं और कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा (ISRO Certificate). आईआईआरएस देहरादून (IIRS) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, आईआईआरएस (IIRS) यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेशन में भाग लेने वाले छात्रों को 24 घंटे के बाद उपलब्ध ऑफलाइन सत्र में अपनी अटेंडेंस दर्ज करनी होती है. इसरो के मुताबिक, इन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स (Online Course) में हर सिलेबस को अलग-अलग कार्यकाल में बांटा गया है, जो 4 से 12 दिनों तक चलते हैं.

इसरो के फ्री ऑनलाइन कोर्स

इसरो ने नीचे बताए गए 3 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं. आप इनमें से किसी के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं.

मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग: रिमोट सेंसिंग डेटा क्लासिफिकेशन

इसरो की गाइडलाइन कहती है कि यह कोर्स खास तौर पर विभिन्न एप्लिकेशन में रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग में काम करने वाले एक्सपर्ट के लिए डिजाइन किया गया है.

अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर कार्बन साइकिल स्टडी

इस कोर्स को रिसर्चर्स, एक्सपर्ट और अर्थ ऑब्जर्वेशन, कार्बन मॉडलिंग, कार्बन असेसमेंट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है.

ओवर व्यू ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी

इस टेक्‍नोलॉजी को जी.आई.एस. (Geographic Information System) कहा जाता है. इसमें उम्‍मीदवारों को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े इकट्ठे करना, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करने के लिए डिजाइन किया गया है.

कोर्स के लिए ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अगर आप अलगे सेशन में इसरो फ्री ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपको इसरो या आईआईआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र का पूरा नाम, कक्षा 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ईमेल और पासवर्ड, वे जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसी चीजें दर्ज करनी होंगी. साथ ही पर्सनल डीटेल्स, एजुकेशन डीटेल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्र को ई-क्लास पोर्टल के माध्यम से 70% सत्रों में भाग लेना होगा.

