नई दिल्ली (Career Options After 10th). 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स के पास कुछ महीनों का खाली समय होता है. वह चाहें तो इस पीरियड में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं (Short Term Courses). इससे उन्हें न सिर्फ 11वीं का सिलेबस कवर करने में मदद मिलेगी, बल्कि कमाई का जरिया बनाने में भी मदद मिलेगी.

10वीं के बाद हर फैसला बहुत सोच-समझकर लेना चाहिए (10th ke baad kya kare). करियर की नींव यहीं से रखी जाती है. 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट्स भी अपनी पसंद व भविष्य को ध्यान में रखकर सेलेक्ट करने चाहिए. आम तौर पर स्टूडेंट्स आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम में से ही किसी एक को चुनते हैं.

10वीं के बाद क्या कर सकते हैं?

10वीं के बाद स्टूडेंट्स के पास कई विकल्प होते हैं. अपने सीनियर्स, टीचर्स, अभिभावकों या करियर एक्सपर्ट से बात करके इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं-

1- साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं की पढ़ाई

2- आईटीआई कोर्स

3- पॉलिटेक्निक कोर्स

4- डिप्लोमा कोर्स

5- पैरामेडिकल कोर्स

6- शॉर्ट टर्म कोर्स

10वीं के बाद वोकेशनल कोर्सेस

10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद आप वोकेशनल कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं. वोकेशनल कोर्स में जॉब फोकस्ड सिलेबस तैयार किया जाता है. आप चाहें तो ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं-

1- इंटीरियर डिजाइनिंग (Interior Designing Course)

2- फायर एंड सेफ्टी

3- साइबर लॉ (Cyber Law)

4- जूलरी डिजाइनिंग (Jewelry Designing Course)

5- फैशन डिजाइनिंग (Fashion Designing Course)

10वीं के बाद कहां करियर बनाएं?

अगर आप 10वीं पास करते ही नौकरी करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं-

1- ITI- 10वीं के बाद जल्दी नौकरी ढूंढने के लिए ITI बेस्ट ऑप्शन है. आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर जैसे कोर्स प्रमुखता से शामिल हैं. इनकी ड्यूरेशन 6 महीने से 2 साल तक होती है.

2- कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग- यह दौर कंप्यूटर का है. कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स में कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयरिंग और नेटवर्किंग आदि के बारे में सिखाया जाता है.

3- इंजीनियरिंग डिप्लोमा- इस कोर्स को पाॅलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहा जाता है. इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स 3 साल का होता है. डिप्लोमा मिलने के बाद आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों की पढ़ाई होती है.

4- नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा- 10वीं के बाद नॉन टेक्निकल डिप्लोमा का ऑप्शन भी रहता है (Diploma After 10th). यह डिप्लोमा भी 3 साल का होता है. इसमें फैशन डिजाइनिंग,कमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं.

5- होटल मैनेजमेंट- 10वीं के बाद होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं (Hotel Management Course). इस इंडस्ट्री में भविष्य की बेहतर संभावनाएं हैं.

10वीं के बाद सरकारी नौकरी कर सकते हैं?

10वीं के बाद सरकारी नौकरी का विकल्प भी रहता है (10th ke baad Sarkari Naukri). 10वीं के बाद भारतीय सेना, रेलवे, BSF आदि में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं (10th Pass Jobs). इसमें अच्छी कमाई होती है. सरकारी नौकरी में भर्ती की सूचना अखबार व वेबसाइट आदि में ऐड के जरिए मिल जाती है.

