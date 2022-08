हाइलाइट्स सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक तरह का कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स है डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपका 12वीं में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाना ज़रूरी है

नई दिल्ली: Career Scope in Diploma in Software Engineering: समय के साथ सब बदलता है. वही टेक्नोलॉजी भी पीछे क्यों रहे. आये दिन हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता ही जा रहा है. जिसके चलते मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी चीज़ें हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुकी हैं. आपको बता दें, इन सभी तकनीकी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए इनमे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है. जिसको बनाना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है.

अगर आपकी भी तकनीकी चीज़ों में ज़रुरत से ज़्यादा रुचि है तो आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अपना करियर सवार सकते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक तरह का कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स होता है. दुसरे शब्दों में कहा जाए तो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई.टी की एक शाखा है. जिसमे तरह तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें कई तरह की प्रोग्रामिंग भाषाएं भी सीखने को मिलती हैं. जैसे HTML, JAVA, PHP, C/C++, Python.

यह भी पढ़ें: Google Maps में स्ट्रीट व्यू सर्विस शुरू, जानिए Android और iPhone पर कैसे करें इस्तेमाल

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी

1. इस फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए बैचलर्स या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में प्रवेश लें. जिसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करना ज़रूरी है.

2. डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपका 12वीं में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाना ज़रूरी है. जिसके बाद आप बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी अपने कदम बढ़ा पाएंगे.

3. अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो, आपको IELTS , TOEFL, PTE या ड्विलिंगो इंग्लिश टेस्ट देना होगा.

4. अगर आपको भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना तो, आपका JEE Mains, MHT CET देना और अच्छे मार्क्स प्राप्त करना ज़रूरी है.

5. आपको विदेश में पढ़ाई के लिए GRE/GATE की परीक्षा भी देनी होगी।

ये हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग

2. पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वायरलेस एंड मोबाइल कम्पूटरिंग

3. शार्ट कोर्स ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग्स

4. सर्टिफिकेट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बेसिक्स – कॉड विथ HTML, CSS, and JavaScript

5. सर्टिफिकेट इन जावा प्रोग्रामिंग

6. Java, Python, C, C++, SQL, HTML और अन्य भाषओं में एडवांस कोर्स

7. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग

8. डाटा विसुअलिज़शन कोर्स

9. मोबाइल एप डेवलपमेंट कोर्स

10. DBA

11. MySQL

यह भी पढ़ें: नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन पर काम कर रही है Vivo, जानिए क्या हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और कीमत

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर

1. सॉफ्टवेयर इंजीनियर

2. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट

3. सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट

4. चीफ टेक्निकल ऑफीसर

5. सॉफ्टवेयर ट्रेनी डेवलपर

6. साइबर सिक्योरिटी मैनेजर

7. सॉफ्टवेयर डेवलपर

8. वीडियो गेम डिजाइनर

9. नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर

10. बिग डाटा इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी

एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हर कंपनी में अलग अलग सैलरी होती है. साथ ही आपका कंप्यूटर भाषाओं पर केसा कमांड है उस पर भी आपका वेतन निर्भर करता है. वैसे तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरूआती सैलरी 20 से 40 हज़ार के लगभग होती है. लेकिन अगर आप दिल्ली और बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहरों में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी 45-50 हज़ार भी हो सकती है. अगर आप एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी लगभग 80 हज़ार तक भी पहुंच सकती है.

Tags: Career, Software, Software company