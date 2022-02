Career Tips: रोमांच से भरपूर हैं ये क्षेत्र, नौकरी करने से पहले जानें जरूरी बातें

नई दिल्ली (Career Tips, Adventurous Jobs). जॉब्स में कई तरह की वैरायटी होती है (Job Tips). कुछ जॉब्स बहुत सहूलियत वाले होते हैं तो कुछ में काफी रिस्क होता है. कुछ लोग डेस्क जॉब (Desk Job) पसंद करते हैं तो कुछ फील्ड (Field Jobs) पर जाकर काम करना पसंद करते हैं. अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ रोमांचक काम करना चाहते हैं तो आपके सामने कई करियर ऑप्शन (Career Options) मौजूद हैं.

समय के साथ नौकरी के क्षेत्र में भी काफी बदलाव आ रहा है (Jobs In India). जहां पहले कुछ क्षेत्र पुरुषों के लिए रिजर्व माने जाते थे, वहीं अब महिलाएं भी उसमें अपना परचम लहरा रही हैं (Career For Women). इनमें से कुछ क्षेत्र काफी रोमांचक होते हैं और इनमें थोड़े खतरे की आशंका भी रहती है (Risky Jobs). जानिए, भारत की सबसे एडवेंचरस जॉब्स के बारे में (Adventurous Jobs In India).

क्राइम रिपोर्टर

पत्रकारिता का क्षेत्र हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है. इसमें कई बीट होती हैं. उनमें से क्राइम रिपोर्टिंग को सबसे रिस्की माना जाता है. बतौर क्राइम रिपोर्टर (Crime Reporter) कई तरह के काम करने होते हैं. किसी खबर के लिए पुलिस स्टेशन या क्राइम सीन पर जाना बहुत सामान्य बात है.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर

आमतौर पर फोटो क्लिक करने में ज्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है. यह क्षेत्र रोमांचक होने के साथ ही काफी रिस्की भी होता है. जंगली जानवरों के मोमेंट्स को मौके पर क्लिक कर पाना आसान नहीं होता है (Wildlife Photographer).

क्रिमिनल लॉयर

लॉयर यानी वकील कई तरह के होते हैं. इनमें से क्रिमिनल लॉयर (Criminal Lawyer) के वर्क प्रोफाइल को थोड़ा रिस्की माना जाता है. दरअसल, कई बार केस बिगड़ने की स्थिति में एक-दूसरे को धमकी देने जैसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं.

