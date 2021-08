Career Tips: बीए इंग्लिश ऑनर्स के बाद खुल जाएंगे ये दरवाजे

Career Guidance: Students को अक्सर ग्रेजुएशन (Graduation) के बाद यह सोचना पड़ता है कि इस कोर्स के बाद वे अब आगे कैसे बढ़ें. बीए इंग्लिश ऑनर्स (BA English) के स्टूडेंट्स का हाल भी कुछ ऐसा ही है. स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ये कोर्स तो चुन लेते हैं, लेकिन इसके आगे क्या और कैसे करना है, इसका अंदाजा उन्हें बिलकुल नहीं होता. चलिए आज करियर गाइडेंस (Career Guidance) के इस सेक्शन में हम आपको बताते हैं कि बीए इंग्लिश ऑनर्स के बाद आपके पास करियर (Career) के क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं.

ये है बीए इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स:

बीए इंग्लिश ऑनर्स एक तीन वर्षीय फुल टाइम डिग्री कोर्स (Degree Course) है. देश की तमाम यूनिवर्सिटीज (Universities) में यह कोर्स चलाया जाता है. 6 सेमेस्टर में विभाजित इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स इतिहास और लिखित के विभिन्न रूपों में इंग्लिश लिटरेचर (Literature) का ज्ञान हासिल करते हैं. इस कोर्स में पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की स्किल्स (Skills) को बढ़ाने के लिए अनिवार्य भाषा सब्जेक्ट शामिल हैं. इसके तहत स्टूडेंट्स वैकल्पिक कोर्स का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश के विभिन्न रूपों से परिचित कराते हैं. स्टूडेंट्स अपने करियर की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य सब्जेक्ट जैसे एकाउंट्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स आदि का चुनाव भी कर सकते हैं.

बीए इंग्लिश ऑनर्स के बाद क्या करें:

BA English के बाद करियर के ढेर सारे ऑप्शन मौजूद हैं. इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स अपनी क्षमताओं के लिहाज से बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर आपके पास राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप जर्नलिज्म और मॉस कम्युनिकेशन फील्ड में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज Master of Journalism (MJ), Master of Communication ans Journalism (MCJ), MA Communication, Master of Communication Studies (MCS), Master of Journalism and Mass Communication (MJMC), और Master of Mass Communication (MMC) जैसे कोर्सेज ऑफर करती हैं. इसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट और रेडियो जॉकी का कोर्स भी कर सकते हैं. इसके साथ-साथ पब्लिक रिलेशन और एडवरटाइजिंग फील्ड के दरवाजे भी आपके लिए खुले रहते हैं. इसके अलावा आप हायर स्टडीज के साथ टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं.