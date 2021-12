Career Tips: एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है ये योग्यता, जानिए सैलरी व अन्य डिटेल्स

नई दिल्ली (Career Tips, Agricultural Engineering). भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में कृषि व्यवस्था का खास योगदान माना जाता है (Agriculture). इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बाद काफी युवा अपनी जड़ों यानी गांवों की ओर वापस लौट गए. वहां जाकर कइयों ने कृषि यानी खेती को अपने रोजगार का जरिया बना लिया (Jobs In India). कुछ ने ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) को बढ़ावा दिया और उसी में अपना करियर बना लिया (Career In Agricultural Engineering). अगर आप भी चाहें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स (Agricultural Engineering Course) करके इसमें रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब 10.07 करोड़ परिवार आज भी खेती पर निर्भर हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड काल में इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं (Agriculture Jobs). अगर आप भी चाहें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स करके इसमें करियर बना सकते हैं (Agricultural Engineering Course). जानिए इसके लिए जरूरी योग्यता व कोर्स पूरा करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी (Agricultural Engineer Salary).

क्या है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग?

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच है (Career In Agricultural Engineering). इसमें कृषि उपकरणों और कृषि क्षेत्र में काम आने वाली मशीनरी के निर्माण, डिजाइन और सुधार से संबंधित कार्य किया जाता है. एग्रीकल्चर इंजीनियर का मुख्य काम कृषि उत्पादन में सुधार करना है ताकि किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकें.

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जरूरी योग्यता

अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बी.टेक कोर्स करना चाहते हैं तो 12वीं में साइंस स्ट्रीम के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है (Agricultural Engineering Course). इसमें 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है. इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी एमटेक या एमई भी किया जा सकता है, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करियर (Career In Agricultural Engineering) बनाने के लिए 10वीं और 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किया जा सकता है. ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है.

ये भी पढ़ें:

Career Tips: क्या आप मिस यूनिवर्स बनना चाहती हैं? जानिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट से जुड़ी हर जानकारी

IAS Success Story: दूसरे प्रयास में बन गईं IAS, जानिए कनिष्का सिंह की मोटिवेशनल स्टोरी

ये प्रवेश परीक्षाएं पास करना है जरूरी

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स (Agricultural Engineering Course) करने के लिए उम्मीदवारों को ये एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exam) पास करना अनिवार्य है.

1- IIT-JAM (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-संयुक्त प्रवेश परीक्षा)

2- ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम (AIEEE)

3- इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम

4- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (IIT-JEE)

5- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंबाइंड प्री-एंट्रेंस टेस्ट

6- गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

7- केरल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल (KEAM)

8- महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHCET)

9- ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट)

10- नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सैलरी

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद आप शानदार पैकेज पा सकते हैं. इसमें शुरुआती वेतन 5 से 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक मिल सकता है. फिर अनुभव के साथ सैलरी बढ़ती जाती है. 4 से 6 साल के अनुभव के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियर को 7 से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का सालाना पैकेज आसानी से मिल सकता है (Agricultural Engineer Salary).