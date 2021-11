Career Tips: खूब चर्चा में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोजगार के भी मिलेंगे खूब मौके

नई दिल्ली (Career Tips, Artificial Intelligence Course). कोरोना काल के बाद से देश-विदेश में करियर के नए अवसर उभरकर आने लगे हैं (Career Options). अब काफी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence Jobs) पर निर्भर हो गई हैं. अगर आप आईटी सेक्टर (IT Jobs) के नए क्षेत्र में करियर की राह ढूंढ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स (Artificial Intelligence Course) करके इसमें अपना भविष्य चमका सकते हैं. इस सेक्टर में भविष्य में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं.

आईटी सेक्टर में हर साल कुछ न कुछ नया होता रहता है. इस सेक्टर में जॉब की भी हमेशा भरमार रहती है. मौजूदा समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) सेक्टर में जॉब्स की डिमांड काफी बढ़ी है. इंटरनेशनल एजेंसी गार्टर (International Agency Garter) की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में 40 प्रतिशत काम इस तकनीक के माध्यम से ही होगा. इसमें मशीन लर्निंग (Machine Learning Course) सहित रोबोटिक साइंस (Robotic Science Course) जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं.

एआई का बढ़ रहा है दायरा

कोरोना काल के बाद से मैन पावर के बजाय एआई पर निर्भरता बढ़ती जाएगी यानी इसका दायरा बढ़ जाएगा. इंजीनियरिंग क्षेत्रों (Engineering Fields) की अपेक्षा इसमें प्रतियोगिता अभी कम है. आने वाले समय में आईटी, फाइनेंस, सिक्योरिटी, डेटा कलेक्शन सहित कई जगह संभावनाएं बढ़ेंगी.

एआई के लिए जरूरी योग्यता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करने के लिए कंप्यूटर और गणित विषय अनिवार्य हैं. कंप्यूटर साइंस (Computer Science) से ग्रेजुएट उम्मीदवार भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं. इंजीनियरिंग के छात्र एआई टेक्नोलॉजी (AI Technology) के माध्यम से सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, प्रोग्रामर्स, गेमिंग क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं.

एआई में करियर के लिए करें ये कोर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence Course) में करियर बनाने के लिए के लिए कम्प्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम इन मशीन लर्निंग प्रमुख कोर्स (Machine Learning Course) हैं.

बदल गया है नौकरियों का स्वरूप

गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. यहां रोजगार के कई मौके हैं. स्मार्टफोन की तर्ज पर अब हर उपकरण को चलाने के लिए इस फील्ड की जरूरत है.