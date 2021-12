Career Tips: 12वीं के बाद इन क्षेत्रों में बनाएं करियर, आर्ट्स वालों के लिए हैं बहुत ऑप्शन

नई दिल्ली (Career Tips, Arts Career Options After 12th). कक्षा 12वीं के बाद कई छात्रों को समझ में नहीं आता है कि आगे की पढ़ाई के लिए वे प्रोफेशनल कोर्स करें या स्टडी कोर्स (Career Options After 12th). खासतौर पर 12वीं में आर्ट्स विषय से पढ़ाई करने वाले काफी स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोर्स ऑप्शन भी उनके पास ही होते हैं (Arts Career Options After 12th). अगर आप 12वीं के बाद आर्ट्स विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन करियर ऑप्शन में अपना फ्यूचर संवार सकते हैं (Career Options After 12th).

आर्ट्स यानी कला विषय की पढ़ाई करने के बाद करियर की कई राहें खुल जाती हैं (Arts Career Options After 12th). ऐसे कई करियर ऑप्शन (Career Options) हैं, जिनमें अपना फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लेकर सोशल साइंस और ऑनर्स तक के कोर्स करके आप अच्छे पैकेज पर नौकरी हासिल कर सकते हैं (Arts Career Options). जानिए कक्षा 12वीं में आर्ट्स विषय से पढ़ाई करने के बाद करियर में आगे क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं (Career Options After 12th).

बैचलर इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस

12वीं के बाद बैचलर इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस कोर्स (Bachelor In Humanity & Social Science) किया जा सकता है. ये डिग्री कोर्स दिल्ली/एनसीआर, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में मौजूद कॉलेजों में करवाया जाता है. इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित कराए जाते हैं. करियर ऑप्‍शन के तौर पर सोशल वर्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है. इस फील्ड में आप सरकारी और निजी, दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं.

बीए ऑनर्स

भारत की लगभग हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बीए ऑनर्स कोर्स (BA Honors Course) करवाया जाता है. इसके जरिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस आदि फील्ड में ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं. यह कोर्स करने के बाद आप टीचिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं (Teaching Jobs). इसके साथ ही रिसर्च के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं.

बैचलर ऑफ साइंस (होस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल)

इन दिनों बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी (हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल) कोर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है. बीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीबीए इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बीए ऑनर्स इन टूर एंड ट्रैवल, बीए इन टूरिज्म स्टडीज जैसे कोर्स कर सकते हैं.

बीए एलएलबी

बीए एलएलबी (BA LLB) मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ का विकल्प भी आपके लिए खुला है. ये कोर्स 5 साल का होता है. इसके बाद आप सरकारी या प्राइवेट वकील बन सकते हैं. इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनियों में लीगल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं. अगर सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) करना चाहते हैं तो ज्यूडिशियल सर्विस का ऑप्शन भी है.