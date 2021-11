Career Tips: अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें? इन टिप्स से संवरेगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Communication Skills). कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आपकी संवाद कौशल की क्षमता आपके करियर की दिशा तय करने के लिए काफी जरूरी मानी जाती हैं (Career Growth Plan). इनके बलबूते आप न सिर्फ लोगों के पसंदीदा बन सकते हैं, बल्कि जल्दी प्रमोशन की सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं (Promotion Tips). देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व स्कूल-कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो जाता है (Good Communication Skills).

बात डिबेट की हो, किसी मीटिंग की (Meeting Tips), प्रमोशन की (Promotion Tips), प्रेजेंटेशन की, इंटरव्यू (Interview Tips) की या किसी से सामान्य बात करने की, हर निगाह उस पर ही टिकी होती है, जो अपनी बात को सबसे बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचा पाता है.

कम्युनिकेशन स्किल्स पर करें काम

अगर आप दूसरों के सामने अपनी बात रखने में संकोच करते हैं या किसी को देखते ही हकलाने लग जाते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे (Benefits Of Good Communication Skills). किसी भी संवाद की पहली कड़ी यही होता है कि आप अपनी बात कैसे कर रहे हैं और आपका इसमें परफेक्ट होना बहुत जरूरी है. अब तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कोर्स (Communication Skills Course) तक करवाए जाते हैं.

कैसे सुधारें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स?

अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास (Personality Development Classes) जॉइन कर सकते हैं. इनमें कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े कोर्स (Communication Skills Course) करवाए जाते हैं. यहां से आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारा जा सकता है (Body Language In Meeting).

– बॉडी लैंग्वेज सही रखें (Work On Body Language)

– सबकी बातें ध्यान से सुनें

– जिससे बात कर रहे हैं, उसे समझें

– सही शब्दों का प्रयोग करें

– रोजाना संवाद करने की प्रैक्टिस करें

– पॉइंट टू पॉइंट बात करें

– आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें

– बात करते समय कॉन्फिडेंट रहें