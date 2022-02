Career Tips: महिलाएं घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं ये काम, मिलेगी अच्छी सैलरी

नई दिल्ली (Career Tips, Work From Home Jobs). कोरोना काल ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर (Work From Home Culture) को बढ़ावा दिया है. इससे उन महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है, जो घर की जिम्मेदारियों के बीच ऑफिस का काम बखूबी नहीं कर पा रही थीं. अब वे घर के कंफर्ट जोन में रहते हुए वर्किंग वुमन (Working Woman) बन सकती हैं. ऐसे कई करियर ऑप्शन (Career Options For Women) हैं, जिनमें घर से आसानी से काम किया जा सकता है.

अगर आप एक ब्रेक के बाद करियर (Career Guidance) को नई दिशा देना चाहती हैं तो अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर करियर का चयन करें (Career Tips). इन दिनों वर्क फ्रॉम होम जॉब्स (Work From Home Jobs) के कई ऑप्शन हैं. आप चाहें तो घर और नौकरी को बराबर समय देने के लिए पार्ट टाइम जॉब (Part Time Job) भी कर सकती हैं. जानिए उन करियर ऑप्शन के बारे में (Career Options For Women), जिनके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

1- फ्रीलांस राइटिंग

अगर आप लिखने की शौकीन हैं और किसी भी मुद्दे पर अपनी राय लिख सकती हैं या क्रिएटिव राइटिंग (Creative Writing) की एक्सपर्ट हैं तो फ्रीलांस राइटिंग जॉब (Freelance Writing Job) से बेहतर कुछ नहीं हैं. इन दिनों ज्यादातर कंपनियां फ्रीलांस राइटिंग में एक आर्टिकल के लिए 200 से 1000 रुपये के बीच का पेमेंट करती हैं.

2- डेटा एंट्री जॉब्स

कई कंपनियों को अपने बैकएंड काम को संभालने के लिए एक टीम की जरूरत होती है. अगर आपको एक्सेल की अच्छी जानकारी है तो आप डेटा एंट्री जॉब्स (Data Entry Jobs) में अपना करियर संवार सकती हैं. आप चाहें तो यूट्यूब या अन्य किसी साइट के जरिए एक्सेल का फ्री कोर्स (Free Course) भी कर सकती हैं.

3- ऑनलाइन ट्यूशन

इन दिनों ज्यादातर शिक्षण संस्थान बंद होने व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशन (Online Tuition) का कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद आने लगा है. अगर आपको बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी है और इस फील्ड का अनुभव है तो आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकती हैं.

