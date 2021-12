Career Tips: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये सेक्टर, यहां नौकरी करने पर मिलेगी अच्छी सैलरी

नई दिल्ली (Career Tips, Jobs For Women). भारत में कुछ सेक्टर महिलाओं के नौकरी करने के लिहाज से काफी सेफ और कंफर्टेबल माने जाते हैं (Jobs In India). जॉब्स को जेंडर के हिसाब से बांटना मुमकिन नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि कुछ सेक्टर महिलाओं के लिए बेस्ट माने जाते हैं (Best Jobs For Women). अगर आप भी कहीं नौकरी ढूंढ रही हैं तो जानिए ऐसे करियर ऑप्शन (Career Options For Women), जिनमें बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ही सैलरी भी अच्छी मिल सकती है (High Paid Jobs).

ज्यादातर महिलाएं नौकरी चुनते समय वर्क प्रोफाइल और सैलरी के साथ ही जॉब लोकेशन और कंफर्ट जैसी चीजों पर भी खास ध्यान देती हैं (Jobs For Women). अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर नौकरी तो हासिल की जा सकती है लेकिन उसमें आगे बढ़ते रहने के लिए कई चीजों पर फोकस करना पड़ता है (Jobs In India). जानिए कुछ ऐसे करियर ऑप्शन (Career Options For Women), जो महिलाओं के लिए न सिर्फ सिक्योर माने जाते हैं, बल्कि सैलरी भी काफी अच्छी मिल जाती है (High Paid Jobs).

टीचिंग फील्ड में बनाएं करियर (Career In Teaching)

टीचिंग फील्ड महिलाओं के लिए बेस्ट मानी जाती है क्योंकि इसमें काम करने का समय कम होता है. इसमें वे खुद के लिए काफी समय निकाल सकती हैं. एजुकेशन सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होती है और टीचिंग फील्ड में सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है. हालांकि सैलरी आपके अनुभव और डिग्री पर निर्भर करती है. प्राइवेट स्कूल में टीचर की एक महीने की सैलरी 31,734 रुपये के लगभग होती है (Teaching Jobs).

एयर होस्टेस बनकर भरें उड़ान (Career In Air Hostess)

एविएशन फील्ड को ग्लैमरस करियर ऑप्शन माना जाता है (Aviation Jobs). अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और व्यक्तित्व आकर्षक है तो यह प्रोफेशन खास तौर पर आपके लिए बना है. एयर होस्टेस बनने के बाद अलग-अलगदेशों की यात्रा करने का मौका मिल सकता है. इस पेशे में काम करने के लिए 100% कमिटमेंट, डेडिकेशन और साहस के साथ कड़ी मेहनत जरूरी है (Air Hostess Jobs). एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए एयर इंडिया (Air India) और इंडियन एयरलाइंस जैसे एयर सर्विस करियर्स 19 से 25 वर्ष की आयु की महिलाओं को भर्ती करते हैं.

ये भी पढ़ें:

Sarkari Naukri: इन सरकारी नौकरी में कमा सकते हैं लाखों रुपये, आप भी शुरू करें तैयारी

UPSC Exam: क्या आप IAS बनना चाहते हैं? इस परीक्षा से आसान होगी राह

फैशन डिजाइनिंग में शानदार ऑप्शन (Career In Fashion Designing)

हर कोई फैशन और लाइफस्टाइल में सबसे आगे रहना चाहता है. ऐसे में ड्रेस, शूज और तरह-तरह की चीजें डिजाइन करने वालों की मांग बढ़ रही है. फैशन डिजाइनिंग एक पॉपुलर करियर ऑप्शन है, जो महिलाओं को काफी पसंद आता है. अगर फैशन और डिजाइनिंग में दिलचस्पी है तो इस फील्ड में करियर बना सकते हैं. इसके लिए आप 12वीं के बाद किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. अनुभव और काबिलियत के अनुसार इस फील्ड में एक महीने की सैलरी 43,810 रुपये तक मिल सकती है (Fashion Designing Jobs).

ह्यूमन रिसोर्स में संवरेगा भविष्य (Career In Human Resources)

यह क्षेत्र उन लोगों के लिए अच्छा है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए इच्छुक हैं. एचआर मैनेजमेंट महिलाओं के लिए काफी बेहतरीन करियर ऑप्शन माना जाता है. अच्छी शुरुआत के लिए एचआर मैनेजमेंट में एमबीए या पीजीडीएम कोर्स कर सकते हैं. एचआर का काम उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना, उन्हें काम पर रखना और प्रशिक्षित करना होता है (HR Jobs).