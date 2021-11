Career Tips: BHM Course क्या है? जानिए फीस, योग्यता और करियर स्कोप

नई दिल्ली (Career Tips, BHM Course). कई लोगों को होटल मैनेजमेंट (Hotel Management) और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट (Hospitality Management) में फर्क समझ में नहीं आता है, जबकि दोनों में काफी अंतर है. बीएचएम (BHM Course) यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट (Bachelor Of Hotel Management) में ग्रेजुएशन डिग्री की पढ़ाई होती है. इसमें होटल के काम-काज और मैनेजमेंट से जुड़ी सभी चीजों को बारीकी से पढ़ाया जाता है. देश में बीएचएम एक शानदार करियर ऑप्शन के तौर पर उभर रहा है (Career Options After 12th).

होटल मैनेजमेंट के कोर्स (Hotel Management Course) 1 साल से 4 साल की ड्यूरेशन के होते हैं. बीएचएम यानी बैचलर्स डिग्री कोर्स (Degree Course) आमतौर पर 3 साल का होता है. लेकिन कुछ कॉलेजों में यह कोर्स 4 साल का भी होता है. अगर आप यह कोर्स विदेश से करना चाहते हैं तो आपके पास उसका ऑप्शन भी है (BHM Course College).

BHM कोर्स के लिए जरूरी योग्यता

हर कॉलेज में बीएचएम कोर्स में एडमिशन के लिए अलग क्राइटेरिया होता है (BHM Course Eligibility Criteria). बीएचएम डिग्री कोर्स में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए. कुछ कॉलेजों में 12वीं में विद्यार्थी के 50% से 60% अंकों की मांग की जाती है. वहीं, कुछ कॉलेजों में विद्यार्थी का 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य माना जाता है.

एंट्रेंस एग्जाम से होगा एडमिशन

कुछ कॉलेजों में BHM डिग्री कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए लिया जाता है (BHM Entrance Exam). आमतौर पर इनमें एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद विद्यार्थियों को ग्रुप डिस्कशन या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है. ग्रुप डिस्कशन राउंड में छात्रों की पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स की परख की जाती है. काउंसलिंग में डॉक्युमेंट वेरिफाई किए जाते हैं.

मेरिट के आधार पर मिलेगा एडमिशन

कुछ कॉलेजों में मेरिट के आधार पर भी छात्रों का एडमिशन होता है (Merit Based Admission). लेकिन इनमें फीस दूसरे कॉलेजों की तुलना में ज्यादा होती है (BHM Course Fees). अगर आप ज्यादा फीस नहीं दे सकते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना बेहतर ऑप्शन रहेगा.

लैटरल एंट्री से लें एडमिशन

जिन विद्यार्थियों ने होटल मैनेजमेंट में पहले से कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो, वे बीएचएम में सीधे दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं. इस तरह की एडमिशन प्रक्रिया को लैटरल एंट्री एडमिशन (Lateral Entry Admission) कहा जाता है.

ये भी पढ़ें:

Career Tips: बीएससी के बाद जरूर करें ये कोर्स, मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर

Career Tips: इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं PGDM Courses, जानिए करियर स्कोप

कोर्स में एडमिशन के लिए दें ये टेस्ट

BHM डिग्री कोर्स में एडमिशन पाने के लिए ये कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम हैं (BHM Entrance Exam)-

UPSEE

GNIHM JET

NCHMCT JEE

AIMA UGAT

AIHMCT WAT

बीएचएम कोर्स के लिए जरूरी स्किल्स

बीएचएम कोर्स में एडमिशन के लिए किसी भी छात्र में ये स्किल्स होना जरूरी है-

1- संवाद कौशल

2- सुनने की क्षमता

3- अंग्रेजी का ज्ञान

4- अच्छी पर्सनालिटी

5- लोगों से डील करने के लिए तैयार रहना