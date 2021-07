Career Tips: मौसम वैज्ञानिक बन संवारें करियर, इन कोर्सेज में लें दाखिला

नई दिल्ली, न्यूज़ 18. ये हवा, ये नदी और मौसम, सभी पूछते हैं कि जाओगे कहाँ... अगर आप भी वातावरण (Atmosphere), पर्यावरण (Environment) और मौसम (Weather) संबंधी जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मौसम विज्ञान (Meteorology) आपके लिए एक बेहतर फील्ड साबित हो सकता है. दरअसल, 12वीं के बाद मेटेरोलॉजी साइंटिस्ट (Meteorological Scientist) के तौर पर करियर (Career) की बेहतरीन संभावनाएं (Opportunities) हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं इस फील्ड में करियर की संभावनाएं.मेटेरोलॉजी में करियर बनाने के लिए डिप्लोमा (Diploma) से लेकर डिग्री (Degree) कोर्स तक उपलब्ध हैं. आप अगर साइंस स्ट्रीम में पीसीबी (PCB) या पीसीएम (PCM) सब्जेक्ट्स से 12वीं पास हैं तो आप मेटेरोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं.मेटेरोलॉजी में करियर बनाने के लिए आप निम्नलिखित कोर्स कर सकते हैं:1. B.Sc. in Meteorology2. B.Tech in Meteorology3. M.Sc in Meteorology4. M.Tech in Meteorology5. Diploma in Meteorologyइन कोर्सेज के तहत स्टूडेंट्स को एडवांस कंप्यूटर, एनीमोमीटर और सेटेलाइट (Satellite) के जरिए डाटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण (Analysis) करना सिखाया जाता है.एक मेटेरोलॉजिस्ट बनने के लिए आप में कुछ स्किल्स (Skills) होना भी जरूरी है. इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, ऑब्जरवेशन स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स शामिल हैं. ये स्किल्स आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित होंगी.ये भी पढ़ेमेटेरोलॉजी कोर्स के बाद आप के पास जॉब्स के बेहतरीन अवसर मौजूद रहते हैं. आप इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल एजेंसी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, DRDO और इंडियन एयरफोर्स में जॉब (Job) कर सकते हैं. आजकल तमाम टीवी न्यूज चैनल भी अपने दर्शकों को मौसम की सही जानकारी देने के लिए मेटेरोलॉजिस्ट को हायर करते हैं.