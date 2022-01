Career Tips: कोरोना काल में इन क्षेत्रों में बढ़ी नौकरी की डिमांड, ऑनलाइन करें कोर्स

नई दिल्ली (Career Tips, Jobs In India). साल 2020 से दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में हैं (Coronavirus In India). इस वायरस ने सभी की जिंदगी को कई तरीकों से प्रभावित किया है. यहां तक कि शिक्षण संस्थान भी बंद हो गए हैं (Schools Closed) और बच्चे ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर रहे हैं (Online Study). इसी बीच जॉब सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है (Jobs In India). अब ज्यादातर वर्क प्रोफाइल ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए हैं.

कोरोना वायरस के चलते लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है (Coronavirus In India). जहां एक ओर कई क्षेत्रों को कोरोना काल में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वहीं कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं. कोविड 19 (Covid 19) के चलते लगे लॉकडाउन (Lockdown) के कारण ज्यादातर क्षेत्र अब पूरी तरह से डिजिटल (Digital) हो गए हैं. यही वजह है कि हर क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफार्म पर काम करने वालों की डिमांड काफी बढ़ने लगी है. जानिए कुछ क्षेत्र (Jobs In India), जहां आप भी अपना करियर संवार सकते हैं (Career Guidance).

हेल्थकेयर मैनेजमेंट (Healthcare Management)

कोविड 19 (Covid 19) के दौरान हेल्थकेयर (Healthcare) एक अहम फील्ड के तौर पर सामने आया है. हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए सपोर्टिंग स्टाफ बहुत जरूरी होता है, जैसे हेल्थकेयर असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और होम हेल्थकेयर असिस्टेंट आदि. इन सभी प्रोफेशनल के लिए पेशेंट एजुकेशन और डेटा एंट्री की जानकारी होना जरूरी है. बीते 2 सालों में इन प्रोफेशनल्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है.

ई-कॉमर्स (E-Commerce)

कोविड 19 के चलते ज्यादातर बिजनेस अब ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं. इसके चलते ई-कॉमर्स बिजनेस एसोसिएट्स, सप्लाई चेन एसोसिएट्स, पैकेज हैंडलर्स और पर्सनल शॉपर्स की डिमांड बढ़ गई है. इस फील्ड में टाइम मैनेजमेंट (Time Management), कस्टमर सर्विस (Customer Service) और लीडरशिप स्किल्स (Leadership Skills) का होना बहुत जरूरी माना जाता है.

डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing)

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीजों या सेवाओं की खरीदारी-बिक्री की कमान डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के हाथों में रहती है. इसलिए यहां डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर और सर्च इंजन ऑप्टमाइजर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं. इस फील्ड के लिए डिजिटल स्ट्रैटजी, प्रोडक्ट मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट की जानकारी अहम है.

ई-एजुकेशन (E-Education)

कोविड 19 के दौर में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, सभी जगह एजुकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है. इस फील्ड के लिए टीचिंग असिस्टेंट, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स और Curricular Developers की डिमांड बहुत बढ़ गई है. साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल स्ट्रैटेजी मेकर, लेसन प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की भी काफी डिमांड है.

