Career Tips: गेमिंग में है बेहतर भविष्य, जानिए किस कोर्स से चमकेगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Career In Gaming). वीडियो गेम (Video Game) से शुरुआत करते हुए अब हर हाथ में मोबाइल आ चुका है. इन मोबाइल के साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री (Gaming Industry) को काफी बढ़त हासिल हुई है. दरअसल, ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ग है. वर्तमान में इंडियन गेमिंग बिजनेस (Indian Gaming Business) लगभग 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है. नौकरी के ढेर सारे विकल्पों के साथ गेमिंग इंडस्ट्री एक बेहतरीन करियर स्कोप के तौर पर उभर रही है (Career In Gaming).

गेमिंग इंडस्ट्री (Gaming Industry) में करियर सिर्फ गेम खेलने और चैंपियनशिप बैटल्स तक ही सीमित नहीं है (Career In Gaming). इसमें कई करियर ऑप्शन हैं, जिनमें आप अपनी रुचि के हिसाब से संबंधित कोर्स कर सकते हैं (Gaming Courses). इस उभरते हुए क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए आपको इसमें होने वाले कोर्स व भविष्य की संभावनाओं के बारे में जरूर पता होना चाहिए.

12वीं के बाद गेमिंग कोर्स

कक्षा 12वीं के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आप ये टॉप कोर्स कर सकते हैं (Career In Gaming Industry). हालांकि, बेहतर रहेगा कि आप अपनी रुचि और भविष्य के प्लान के हिसाब से ही कोर्स चुनें (Gaming Courses).

1. B.Sc. in Animation & Gaming

2. Bachelor of Science in Animation Game Design and Development

3. Bachelor of Arts (BA) in Animation & Computer Graphics

4. Bachelor of Arts (BA) in Digital Filmmaking & Animation

5. Bachelor of Science (B.Sc.) in Graphics, Animation & Gaming

गेमिंग इंडस्ट्री के प्रमुख करियर ऑप्शन

गेमिंग इंडस्ट्री (Gaming Industry) का कोई कोर्स करने के बाद आप प्रमुख तौर पर इन क्षेत्रों में नौकरी हासिल कर सकते हैं (Gaming Courses). इन दिनों इस इंडस्ट्री के ये करियर ऑप्शंस (Career Options) काफी डिमांड में हैं-

1. गेम एनिमेटर (Game Animator)

2. गेम प्रोड्यूसर (Game Producer)

3. ऑडियो इंजीनियर (Audio Engineer)

4. क्रिएटिव डायरेक्टर (Creative Director)

5. गेम डिजाइनर (Game Designer)

6. गेम प्रोग्रामर (Game Programmer)

7. गेम आर्टिस्ट (Game Artist)

8. लीड आर्टिस्ट (Lead Artist)

9. गेमिंग राइटर (Gaming Writer)

10. गेम टेस्टर (Game Tester)

