Career Tips: 12वीं के बाद क्या करें? बीटेक, MBBS के अलावा भी हैं कई ऑप्शन, लिस्ट पर डालें नजर

नई दिल्ली (Career Tips, Career Options After 12th). 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद सही करियर ऑप्शन चुनना आसान नहीं होता है (What to do after 12th). कई स्टूडेंट्स सोसाइटी, अभिभावकों या दोस्तों के दबाव में आकर उनकी पसंद के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन फिर उसकी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है.

अब एमबीबीएस (MBBS Course), बीटेक, बीकॉम जैसे ट्रडिशनल कोर्स के अलावा भी कई करियर ऑप्शन हैं, जिनमें 12वीं के बाद एडमिशन लिया जा सकता है (Offbeat Career Options). आप अपनी स्ट्रीम और रुचि के हिसाब से इनकी पढ़ाई कर सकते हैं. किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसके सिलेबस, स्टडी मटीरियल और जॉब ऑप्शन की जानकारी जरूर जुटा लें.

1- इंजीनियर बनने के लिए बीटेक जरूरी नहीं

काफी मेहनत के बाद भी अगर IIT, NIT में एडमिशन नहीं मिल पाया है तो परेशान न हों. आप सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं (Polytechnic College). सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर के रूप में डिप्लोमा होल्डर्स की ज्यादा मांग है. पॉलिटेक्निक में फार्मेसी, पब्लिक रिलेशन, विज्ञापन, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स की पढ़ाई भी होती है.

2- MBBS का भी है विकल्प

देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS Course की लगभग 01 लाख और आयुष की 55 हजार सीटें हैं. इन सीटों के लिए करीब 15 लाख उम्मीदवार होते हैं. नीट परीक्षा (NEET Exam) के जरिए बीवीएससी में भी एडमिशन मिलता है (BVSC Admission). यह पशु चिकित्सा से जुड़ा कोर्स है. इसके अलावा बीएससी-नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं.

3- बी-फार्मा में है बेहतर स्कोप

4 साल का बीफार्मा कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं की पढ़ाई की हो (B Pharma Colleges). दवा निर्माण में भारत अग्रणी दशों में गिना जाता है. आने वाले कुछ सालों में यह कोर्स करने वाले युवाओं की मांग बढ़ेगी. स्टूडेंट्स चाहें तो इसमें मास्टर्स व पीएचडी करके दवा के ही क्षेत्र में शोध भी कर सकते हैं. सम्मान और कमाई के नजरिए से यह क्षेत्र बेस्ट है.

4- कंप्यूटर में रुचि वालों के लिए है बीसीए

कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले जो छात्र बीटेक में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वे बीसीए करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं (BCA Course). कुछ संस्थान बीसीए के लिए मैथ्स को जरूरी मानते हैं. इसलिए कहीं अप्लाई करने से पहले यह जरूर चेक कर लें. इसमें कॉमर्स व आर्ट्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं. कई संस्थान बीसीए+एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

IIT से पढ़ाई, रेलवे में सरकारी नौकरी, 1 साल की तैयारी में पहली बार में पास की UPSC परीक्षा

17 दिनों की तैयारी में बने IPS, विदेश का सपना छोड़ पत्नी बनी IAS

Tags: Career Guidance, Career Tips, MBBS