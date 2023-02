Career Tips: बीबीए, बीसीए, बीकॉम.. 12वीं कॉमर्स के बाद हैं कई ऑप्शन, कॉलेज में लें इन कोर्स की डिग्री

नई दिल्ली (Career Tips, Commerce Career Options). 12वीं में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के साथ बोर्ड परीक्षा देते हैं. कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद सीए, सीएस, बीसीए, बीबीए, बीकॉम जैसे कई कोर्सेस की डिग्री हासिल करने का ऑप्शन होता है (Commerce Courses). लॉ में करियर भी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

कुछ स्टूडेंट्स 12वीं में मैथ विषय के साथ कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई करते हैं तो कुछ बिना मैथ के. आपने गणित विषय की पढ़ाई की हो या न की हो, आपके पास कॉलेज में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है (Commerce Career Options After 12th). जानिए 12वीं बोर्ड परीक्षा कॉमर्स के साथ देने के बाद क्या करें.

12वीं गणित के साथ कॉमर्स के डिग्री कोर्सेज

अगर आपने 12वीं में गणित विषय के साथ कॉमर्स की पढ़ाई की है तो आपके पास कई ऐसे करियर ऑप्शंस की लिस्ट है, जिनकी डिग्री कॉलेज में ले सकते हैं (Commerce Courses With Maths).

1- बीकॉम ऑनर्स (B.Com Hons)

2- सीए (Chartered Accountancy)

3- बीई (Bachelor of Economics)

4- बीएफए (Bachelor of Finance and Accounting)

5- बीसीए (Bachelor of Computer Applications)

6- बीएससी इन अप्लाइड मैथमैटिक्स (Applied Mathematics)

7- बीएससी ऑनर्स (B.Sc. Hons (Math)

8- बीएससी स्टैटिस्टिक्स (B.Sc. (Statistics)

9- बीआईबीएफ (BIBF (Bachelor of International Business and Finance)

12वीं गणित के बिना कॉमर्स के डिग्री कोर्स

अगर आपने 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम में मैथ विषय के साथ पढ़ाई नहीं की है तो भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है (Commerce Courses Without Maths). आप इन ट्रेंडिंग कोर्सेस में से किसी की भी पढ़ाई कर सकते हैं.

1- बीकॉम (BCom (Bachelors of Commerce)

2- बीबीए (BBA (Bachelors of Business Administration)

3- बीएमएस (BMS (Bachelors of Management Studies)

4- सीएस (Company Secretary)

5- बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म (Bachelors in Travel and Tourism)

6- बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी (Bachelors in Hospitality)

7- बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट (Bachelors in Event Management)

8- बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट (Bachelors in Hotel Management)

9- बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (Bachelor of Journalism)

10- बीबीए एलएलबी (BBA LLB)

11- बीए एलएलबी (BA LLB)

12- बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड (Bachelor of Foreign Trade)

13- बीबीएस (BBS (Bachelor of Business Studies)

14- बीएससी एनिमेशन एंड मीडिया (BSc. Animation and Media)

15- बैचलर ऑफ सोशल वर्क (Bachelor of Social Work)

16- बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ (Bachelor of Vocational Studies)

17- बीएड (B. Ed (Bachelor of Education)

18- बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग (Bachelor of Interior Designing)

इनके अलावा आप चाहें तो कॉमर्स में डिप्लोमा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स या क्रिएटिव कोर्स भी कर सकते हैं. साथ ही आर्ट्स वाले सभी ऑप्शन भी आपके लिए ओपन हैं.

Tags: 12th Board exam, Career Guidance, Career Tips