Career Tips: 12वीं के बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या करें? देखें बेस्ट कोर्स की लिस्ट

नई दिल्ली (Career Tips, Career Options After 12th, Commerce Courses). कक्षा 11वीं में एडमिशन के साथ ही स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के विषयों की पढ़ाई करने का अवसर मिल जाता है. 10वीं में अपने रिजल्ट और रुचि के आधार पर स्टूडेंट्स साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में से किसी एक का चयन कर 12वीं की पढ़ाई करते हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने विषय उसी आधार पर चुनते हैं, जिनमें उन्हें बाद में करियर बनाना होता है.

12वीं के बाद करियर की बेस्ट राह चुनना आसान नहीं होता है. कई स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा खत्म होने से पहले ही 12वीं के बाद क्या होगा, यह सोचकर घबराने लग जाते हैं. आमतौर पर कई लोगों को लगता है कि 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद उनके पास ज्यादा करियर ऑप्शन नहीं होते हैं. लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है. जानिए कुछ ऐसे करियर ऑप्शन, जिनमें 12वीं के बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स अपना भविष्य बना सकते हैं.

जॉब के लिए बेस्ट हैं ये कोर्स

अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपको डिग्री या डिप्लोमा कोर्स भी उसी हिसाब से करना चाहिए. जानिए कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं.

1- डिप्‍लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स (Diploma In Management Course)

2- डिप्‍लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग (Diploma In Digital Marketing)

3- ई-कामर्स में डिप्‍लोमा (Diploma In E-commerce)

4- डिप्‍लोमा इन टैली (Diploma In Tally Software)

5- बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (Bachelors In Computer Application/BCA)

