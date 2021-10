Career Tips: कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए बेस्ट हैं ये करियर ऑप्शन, जानिए टॉप जॉब्स और सैलरी

नई दिल्ली (Career Tips For Commerce Students, 12th Pass Jobs): 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम (Commerce Courses After 12th) के साथ पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इस स्ट्रीम से 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद आपके लिए अच्छे करियर और बेहतर भविष्य की अपार संभावनाएं खुल जाती हैं (Career Options After 12th). अगर आपने भी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ पढ़ाई की है तो जानिए इसमें हाई सैलरी वाले करियर ऑप्शंस (High Salary Jobs).

कॉमर्स स्ट्रीम (Commerce Subjects) से पढ़ाई करने वाले छात्रों के पास अब बैंकिंग इंडस्ट्री के अलावा भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं. इनमें सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है और शोहरत भी.

सदाबहार है चार्टर्ड अकाउंटेंसी

एवरेज सैलरी (Chartered Accountant Salary) – 6-7 लाख प्रति वर्ष

चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant Jobs) किसी कस्टमर या कंपनी को अकाउंट, टैक्स और फाइनेंस संबंधी सलाह देते हैं. वे टैक्स रिटर्न (Tax Return) फाइल करने, फाइनेंशियल दस्तावेजों का ऑडिट करने, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर उनका मूल्यांकन करने और इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखने जैसे काम करते हैं.

सुनहरा है मार्केटिंग मैनेजर का भविष्य

एवरेज सैलरी (Marketing Manager Salary) – 6-7 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत करने के बाद अनुभव के साथ 22 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है.

मार्केटिंग मैनेजर को कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग से जुड़ा मैनेजमेंट देखना होता है. वे बिजनेस प्लान बनाकर उसे प्रमोट करने का काम करते हैं. मार्केटिंग मैनेजर फर्म की बिक्री और बाजार में उसकी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन की मदद लेते हैं.

कंपनी की पूंजी बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर

एवरेज सैलरी – 9-10 लाख प्रति वर्ष और अनुभव के साथ 26 लाख तक हो सकती है.

इन्वेस्टमेंट बैंकर (Investment Banker Jobs) फाइनेंशियल संस्थानों के साथ करीबी तौर पर काम करता है और कंपनी के लिए पूंजी बढ़ाता है. साथ ही वे फाइनेंशियल गोल्स भी तैयार करते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्विजिशन और सेल्स (Sales Jobs) में खास भूमिका निभाते हैं. इन्हें फंड मैनेजर भी कहा जाता है.