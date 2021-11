Career Tips: भारत में हिट है ग्राफिक डिजाइन कोर्स, जानिए इसमें कैसे बना सकते हैं करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Graphic Design Course). इन दिनों हमारे सामने कई तरह के करियर ऑप्शन की भरमार है (Career Options). ऐसे में अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन पाना आसान नहीं होता है. ग्राफिक डिजाइनिंग (Career In Graphic Designing) के क्षेत्र में करियर की काफी बेहतरीन संभावनाएं हैं. अगर आप चाहें तो ग्राफिक डिजाइन कोर्स (Graphic Design Course) करके भारत में अच्छे लेवल पर जॉब हासिल कर सकते हैं (Graphic Design Jobs In India).

ग्राफिक डिजाइनिंग एक सदाबहार करियर ऑप्शन है (Career In Graphic Designing). ग्राफिक डिजाइन डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करके आप इसमें करियर की सबसे बेहतरीन संभावनाएं तलाश सकते हैं (Graphic Design Course). आप चाहें तो 12वीं के बाद भी ग्राफिक डिजाइन कोर्स कर सकते हैं. ग्राफिक डिजाइनर इमेज, टेक्स्ट मैसेज और शब्दों के माध्यम से विभिन्न कॉन्सेप्ट और आइडिया को विजुअल्स से पेश करते हैं. ग्राफिक डिजाइनर मैगजीन या न्यूजपेपर के लिए आकर्षक पेज लेआउट भी तैयार करते हैं (Graphic Design Skills).

भारत में ग्राफिक डिजाइन कोर्स

भारत में ग्राफिक डिजाइनिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर उभर रहा है (Career In Graphic Designing). प्रिंट मीडिया के साथ ही डिजिटल मीडिया के लिए भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है (Graphic Designer Job Description). देश में ऐसे कई संस्थान हैं, जहां से ग्राफिक डिजाइन कोर्स (Graphic Design Course) किया जा सकता है.

ग्रेजुएशन लेवल

बैचलर ऑफ डिजाइन

बैचलर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग

बैचलर ऑफ आर्ट्स – ग्राफिक डिजाइनिंग

बीएससी – मल्टीमीडिया

पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल

मास्टर ऑफ आर्ट्स – ग्राफिक डिजाइनिंग

मास्टर ऑफ डिजाइन – ग्राफिक डिजाइनिंग

पीएचडी लेवल

डॉक्टर डिग्री – ग्राफिक डिजाइनिंग

ग्राफिक डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी किए जा सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास उसका ऑप्शन भी है.