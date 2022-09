Career Tips: फैमिली एजुकेशन में बनाएं करियर, जानें सैलरी और नौकरी की डिटेल्स

हाइलाइट्स हेल्थ सेक्टर में नौकरी के कई बेहतरीन अवसर मौजूद हैं 12वीं के बाद एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं इसमें सरकारी नौकरी के भी अवसर हैं

नई दिल्ली (Career Tips, Family Education Course). सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) या डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पारंपरिक कोर्स से हटकर कहीं किसी अलग फील्ड में करियर बनाने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ढेरों सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course) मौजूद हैं. उन्हीं में से एक है सर्टिफिकेट इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन कोर्स (HIV and Family Education Course).

सर्टिफिकेट इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन कोर्स (HIV and Family Education Course) की ड्यूरेशन 6 महीने की होती है. अगर आप 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद ऑफबीट करियर ऑप्शन (Offbeat Career Options After 12th) ढूंढ रहे हैं तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं. इस शॉर्ट टर्म कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है (Jobs In India).

क्या है एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन कोर्स?

इस कोर्स में स्टूडेंट्स को एचआईवी एड्स क्या है और इसका परिवारिक जीवन पर किस प्रकार असर पड़ता है, इसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है (HIV and Family Education Course). इस सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course) को करने के बाद शुरुआत में लगभग 60 हजार से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं.

एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन कोर्स के लिए जरूरी योग्यता

1. एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स का 12वीं में पास होना जरूरी है.

2. इसके लिए छात्रों का 12वीं में साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, अन्यथा वह इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं.

एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन कोर्स के लिए टॉप कॉलेज

यह कोर्स करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स अपने बजट के अनुसार सरकारी व निजी संस्थान से इसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं. कुछ सरकारी संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं-

1. डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी

2. नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी

3. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी

जॉब प्रोफाइल

यह कोर्स करने के बाद हेल्थ सेक्टर में कई करियर ऑप्शन खुलते हैं, जिनसे अच्छी-खासी कमाई की जा सकती हैं. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

1. हेल्थ असिस्टेंट

2. प्रोग्राम ऑफिसर

3. ओवरसीज एजुकेशन काउंसलर

4. जूनियर रेडियोग्राफर्स

5. एजुकेशन कंसल्टेंट

6. फैमिली फिजिशियन

7. जनरल प्रैक्टिशनर

कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?

1. हॉस्पिटल- इसे करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में भी सेवा दे सकते हैं.

2. हेल्थ मिनिस्ट्री- इस कोर्स के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं.

