Career Tips: होटल मैनेजर कसे बनें? जानिए जरूरी कोर्स और फीस

नई दिल्ली (Career Tips, Hotel Management Course). होटल मैनेजमेंट (Career In Hotel Management) एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिस पर रिसेशन (Recession) का असर भी कम पड़ता है. इन दिनों इस फील्ड में करियर के बेहतरीन मौके मौजूद हैं. इसमें ग्लैमर का हिंट होने की वजह से युवाओं का रुझान भी इस करियर ऑप्शन (Career Options After 12th) की तरफ ज्यादा रहता है. इसमें ग्रोथ के अच्छे अवसरों के साथ ही पैकेज भी काफी शानदार मिलता है (Hotel Management Salary).

होटल मैनेजर का काम होटल या रिजॉर्ट के भीतर विभिन्न गतिविधियों का मैनेजमेंट देखना होता है (Hotel Manager Work Profile). होटल मैनेजर को साथ काम करने वाले लोगों से लेकर गेस्ट्स का ख्याल तक रखना होता है. इसमें अकाउंटिंग और रिवेन्यू मैनेजमेंट (Revenue Management), लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ बजट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट (Inventory Management) सुनिश्चित करना भी शामिल होता है.

होटल मैनेजर बनने के लिए जरूरी स्किल्स

किसी भी प्रोफेशन में करियर बनाने के लिए आपके पास उस क्षेत्र का कौशल होना जरूरी फैक्टर होता है. होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए आपके पास ये स्किल्स होना जरूरी है (Hotel Manager Skills).

लीडरशिप स्किल्स

कम्युनिकेशन स्किल्स

प्रेशर में काम करने की आदत होना

हर चीज को ऑब्जर्व करना आना

मल्टीटास्किंग

धैर्य

प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स

अच्छी पर्सनालिटी

होटल मैनेजर बनने के लिए जरूरी योग्यता

होटल मैनेजर बनने के लिए आपके पास ये जरूरी योग्यता होनी चाहिए (Hotel Manager Eligibility Criteria).

10+2 के बाद किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ होटल मैनेजमेंट किया जा सकता है (Hotel Management Course After 12th).

ग्रेजुएशन के बाद भी कोर्स किया जा सकता है.

अगर आप किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको NCHMCT JEE, AIMA UGAT BHM, AIHMCT का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा.

निजी संस्थान अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं. इनमें मैनेजमेंट कोटा से भी आवेदन कर सकते हैं.

इसमें सेलेक्शन के लिए ग्रुप डिस्कशन, एप्टिट्यूड और पर्सनल इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना जरूरी है.

विदेश से होटल मैनेजमेंट करने के लिए IELTS, TOEFL और PTE exam के स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है.

होटल मैनेजमेंट के लिए करें ये कोर्स

होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं (Hotel Management Course).

12वीं के बाद सर्टिफिकेट कोर्स

होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स

होटल मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा कोर्स

बैचलर इन होटल मैनेजमेंट

मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट (MHM)

स्ट्रैटेजिक होटल मैनेजमेंट

मास्टर ऑफ इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट

मास्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट

एमएससी इन इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट

एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी

होटल मैनेजमेंट कोर्स फीस (Hotel Management Fees)

सर्टिफिकेट कोर्स: 18,000-35,000 रुपये

डिप्लोमा कोर्स: 1,00,000-2,50,000 रुपये

बैचलर्स कोर्स: 1,50,000 -4,15,000 रुपये

मास्टर्स: 4,50,000 -12,00,000