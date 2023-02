Career Tips: बॉस से छुट्टी मांगते वक्त रखें इन बातों का ख्याल, तुरंत होगी अप्रूव, नहीं होगी कोई परेशानी

नई दिल्ली (Career Tips, How to ask for leave). छुट्टी मांगना आसान नहीं होता है. किसी तरह से मांग भी लो तो लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने पर काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है. वहीं, कुछ लोग बहुत आसानी से कभी भी छुट्टी ले लेते हैं. कई करियर एक्सपर्ट (Career Expert) छुट्टी मांगना भी एक कला मानते हैं.

अगर आप हाल-फिलहाल वेकेशन प्लान कर रहे हैं या काम से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, जिनसे आप अपने बॉस से छुट्टी मांग सकते हैं और उसे अप्रूव करवाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी.. और हां, इस बात का ध्यान रखें कि साल में कुछ छुट्टियों का हकदार हर एंप्लॉई होता है (Office Leave Application).

1- प्री प्लान है जरूरी- अगर आप वेकेशन पर जा रहे हैं या इमर्जेंसी लीव नहीं चाहिए है तो अपने प्रोजेक्ट या कमिटमेंट समय से पूरे कर लें. इससे आप आसानी से छुट्टी मांग सकेंगे और लीव के दौरान बॉस या कुलीग को आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

2- समझें समय की अहमियत- छुट्टी मांगते समय अपने बॉस का मूड जरूर चेक कर लें. अगर वह काम में बिजी नजर आ रहे हों या कंपनी किसी क्राइसिस से गुजर रही हो तो यह छुट्टी मांगने का सबसे गलत समय साबित हो सकता है.

3- छुट्टी का हो कारण- अगर आपको कई दिनों की छुट्टी चाहिए तो उसके लिए एक रीजनेबल कारण भी होना चाहिए. अगर आप अपनी छुट्टी की वजह नहीं बता पाएंगे तो छुट्टी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा.

4- एडवांस नोटिस है जरूरी- बीमारी, एक्सीडेंट या ट्रैजेडी जैसे समय पर एडवांस नोटिस दे पाना मुमकिन नहीं होता है. लेकिन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और उसके लिए लंबी छुट्टी चाहिए तो बॉस को पहले से सूचित करें. इससे वे अपना शेडयूल उसी हिसाब से बना सकेंगे.

5- प्लान करें बैकअप- अगर आपकी कंपनी में काम ज्यादा है या आप जिम्मेदारी वाले पद पर हैं तो अपने काम के लिए बैकअप जरूर असाइन करके जाएं.

Tags: Career Tips, Office culture