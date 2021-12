Miss Universe 2021: इन 3 राउंड के बाद मिलता है मिस यूनिवर्स का ताज, जानिए कैसे करें तैयारी

नई दिल्ली (Miss Universe 2021, Harnaaz Sandhu). साल 2021 कई मायनों में यादगार रहा. ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करें तो इस साल मिस यूनिवर्स (Miss Universe 2021) का ताज 21 सालों बाद फिर से भारत को हासिल हुआ है. इस साल कई देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़कर चंडीगढ़ की हरनाज संधू (Miss Universe Harnaaz Sandhu) ने यह ताज अपने नाम किया है. इसके साथ ही अन्य लड़कियों में भी इसके प्रति उत्सुकता जाग गई है (Miss Universe From India). अगर आप भी ऐसे किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो जानिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के राउंड की डिटेल्स (How To Become Miss Universe).

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (How To Become Miss Universe) में एंट्री के बाद सभी कंटेस्टेंट्स को 3 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं (Miss Universe Crown). इस प्रतियोगिता में ब्यूटी और कॉन्फिडेंस के साथ ही प्रतियोगियों का इंटेलिजेंस लेवल भी परखा जाता है. इसके लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. साथ ही पहले की प्रतियोगिताओं के वीडियो देखकर भी विभिन्न राउंड्स का अंदाजा लगाया जा सकता है.

3 राउंड में होती है मिस यूनिवर्स की परख

मिस यूनिवर्स बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है (How To Become Miss Universe). इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के अलग-अलग देशों की सुंदरियों के साथ कांटे की टक्कर होती है. इस प्रतियोगिता के लिए कैंडिडेट्स को 3 राउंड से गुजरना पड़ता है.

फर्स्ट राउंड

लाइव शो से पहले प्राइमरी राउंड होता है. इसमें कैंडिडेट्स स्विम सूट या एथलेटिक सूट में नजर आती हैं. फिर शाम के शो में उन्हें ईवनिंग गाउन पहनना होता है. प्राइमरी शो में इस पहनावे से कंटेस्टेंट के फीचर्स और फिजिकल लुक का जजमेंट किया जाता है. यही पहला मौका होता है, जब ज्यूरी के सामने प्रतियोगी खुद को प्रदर्शित करते हैं.

लाइव शो

लाइव शो और फाइनल कॉन्टेस्ट से पहले सेमीफाइनलिस्ट की घोषणा की जाती है. इसमें प्रतियोगियों को ज्यूरी और जनता के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है. कंटेस्टेंट अपने स्विम सूट या एथलेटिक सूट में ही स्टेज से नीचे उतरकर रनवे पर चलते हुए जनता के बीच जाती हैं. लाइव शो के दौरान ही विजेता का फैसला किया जाता है.

ईवनिंग गाउन सेगमेंट

ईवनिंग गाउन सेगमेंट के जरिए कंटेस्टेंट का दूसरा राउंड शुरू होता है. इसमें उन्हें ईवनिंग गाउन पहनना होता है. इस दौरान ज्यूरी और जनता कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी को परखते हैं. इस दौरान प्रतियोगियों के कॉन्फिडेंस के आधार पर नंबर दिए जाते हैं.

इंटरव्यू राउंड

ईवनिंग गाउन सेगमेंट में चुनी गईं टॉप-6 कंटेस्टेंट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है (Miss Universe Interview). इसे सबसे कठिन राउंड माना जाता है. इसमें कंटेस्टेंट के एक जवाब के आधार पर विजेता का फैसला किया जाता है. इंटरव्यू राउंड से पहले हर प्रतियोगी ज्यूरी मेंबर्स में से किसी एक जज को चुन सकता है, जो उनसे सवाल पूछेगा.

इस आधार पर पूछते हैं सवाल

ज्यूरी मेंबर कंटेस्टेंट से विभिन्न सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल विषयों के आधार पर इंटरव्यू राउंड का आखिरी प्रश्न पूछते हैं. कैंडिडेट को अपनी थिंकिंग, माइंडसेट और इंटेलिजेंस के आधार पर इस सवाल का जवाब देना होता है.

