Career Tips: क्या आप मिस यूनिवर्स बनना चाहती हैं? जानिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट से जुड़ी हर जानकारी

नई दिल्ली (Career Tips, Miss Universe). इन दिनों पूरी दुनिया में भारत का नाम जगमगा रहा है. 21 वर्षीय हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज हासिल कर पूरे देश का मान बढ़ा दिया है (Miss Universe Harnaaz Sandhu). इस जीत के साथ ही देश की तमाम लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट (Beauty Contest) में हिस्सा लेने का मन बनाने लगी हैं. मिस इंडिया (Miss India), मिस वर्ल्ड (Miss World), मिस यूनिवर्स (Miss Universe) या इसी तरह के अन्य ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए सौंदर्य के साथ ही दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है (How To Become Miss Universe).

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (Miss Universe Competition) का आयोजन 70 वर्षों से करवाया जा रहा है. यह एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है. इसका आयोजन मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन (Miss Universe Organization) द्वारा करवाया जाता है. इसका बजट 10 करोड़ डॉलर के लगभग होता है. इस कॉन्टेस्ट का मोटिव मानवता से जुड़े मुद्दों में सकारात्मक बदलाव लाना है. हर साल करीब 90 देशों की 10 हजार महिलाएं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं.

मिस यूनिवर्स के लिए जरूरी योग्यता

मिस यूनिवर्स बनने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है (How To Become Miss Universe). इसमें जीतने वाली कैंडिडेट्स की सुंदरता के साथ ही दिमागी तौर पर भी सही परख की जाती है. जानिए मिस यूनिवर्स बनने के लिए आपके अंदर क्या खूबियां होना जरूरी है (Miss Universe Skills).

1- कैंडिडेट को आत्मविश्वासी होना चाहिए.

2- मिस यूनिवर्स ब्रांड के मूल्यों और टाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए.

3- अपने उद्देश्य को स्पष्ट तौर पर समझाना आना चाहिए.

4- विश्वसनीयता और प्रामाणिकता साबित करने की समझ होनी चाहिए चाहिए.

5- ताज पहनने के बाद उन्हें बताना होगा कि वे दुनिया को किस तरह से बेहतर बना सकेंगी.

6- अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया हैंडल भी परखा जाता है.

7- अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए.

मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए ऐसे करें अप्लाई

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली प्रतियोगियों को अपने देशों के नेशनल डायरेक्टर के माध्यम से अप्लाई करना होता है (Miss Universe Skills). प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी फिटनेस और रंग-रूप का खास ख्याल रखना होता है. इस कॉन्टेस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस और इंटेलिजेंस का बहुत हद तक ध्यान रखना होता है.

इस आधार पर होता है सेलेक्शन

जूरी मेंबर कंटेस्टेंट से सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट के आधार पर इंटरव्यू राउंड में आखिरी प्रश्न पूछते हैं. इस सवाल का जवाब कैंडिडेट को अपनी थिंकिंग, माइंडसेट और इंटेलिजेंस के आधार पर देना होता है. कैंडिडेट के जवाब की गहराई भी इन्हीं आधारों पर नापी जाती है.