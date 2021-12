Career Tips: कहीं आप गलत नौकरी तो नहीं कर रहे हैं? खुद से पूछें ये सवाल

नई दिल्ली (Career Tips, Job Tips). कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद हम करियर में अपना लक्ष्य हासिल कर पाने के काबिल बन पाते हैं (Career Goals). लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को कई सालों बाद अहसास होता है कि वे गलत प्रोफेशन में आ गए हैं (How To Choose Right Profession). ऐसी स्थिति में काम में मन लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसकी वजह से पर्सनल लाइफ भी काफी हद तक सफर करने लग जाती है. हालांकि, खुद से कुछ सवाल पूछकर आप अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं (Career Quiz).

कई बार हम काम तो करते जा रहे होते हैं लेकिन यह अंदाजा नहीं होता है कि वह काम हम हंसी-खुशी के साथ कर रहे हैं या सिर्फ यूं ही. अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अटपटा लग रहा है या उसकी वजह से पर्सनल लाइफ भी अटकती हुई सी लग रही है तो अब सचेत हो जाने की जरूरत है (How To Choose Right Profession). खुद को समझने के लिए आप एक प्रोफेशनल क्विज का सहारा ले सकते हैं (Career Quiz).

1. जॉब को लेकर इमोशनल न फील करना

सबसे पहले तो खुद से पूछिए कि क्या आपको ऑफिस का काम करने में खुशी महसूस होती है. अगर काम को लेकर आपके मन में किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं आती है, बड़ी सफलता या चुनौती भी आप पर कोई असर नहीं डालती है तो समझ जाइए कि आप काम को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं. इसकी वजह से आप ऑफिस के बाहर अपने काम के बारे में बात करने से कतराने लगते हैं. इससे साफ पता चलता है कि आपने गलत नौकरी चुन ली है.

2. छुट्टी खत्म होते ही परेशान हो जाना

कुछ लोग वीक ऑफ खत्म होते ही परेशान होने लग जाते हैं. उनके लिए ऑफिस का काम फिर से शुरू करना किसी बोझ से कम नहीं होता है. अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो इसका मतलब है कि आप जॉब में खुश नहीं हैं. गलत कंपनी, गलत डिपार्टमेंट या ऑफिस के खराब वातावरण की वजह से भी ऐसा होता है.

3. ऑफिस में मन न लगना

अगर आप अपने काम से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं, उसे लेकर किसी तरह की जिज्ञासा या सवाल आपके मन में नहीं आते हैं, आप सिर्फ एक मशीन की तरह अपने काम या टास्‍क को खत्‍म करते रहते हैं तो यह नौकरी आपके लिए नहीं है. बार-बार काम से ब्रेक लेने के बहाने ढूंढते रहना और ऑफिस खत्‍म होने के लिए घड़ी की तरफ देखते रहने का मतलब है कि आपको नौकरी बदलने की जरूरत है.

4. अपने काम में रुचि न होना

अगर आप अपने काम में रुचि लेने के बजाय कलीग्स के काम और प्रेजेंटेशन की तरफ देखते रहते हैं तो इसका भी साफ संकेत यही है कि आप गलत सेक्टर में हैं. करियर में ग्रोथ (Career Growth) हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पसंद के सेक्टर में मन लगाकर काम करें.

5. जल्दी-जल्दी फ्रस्‍ट्रेशन महसूस होना

अगर आप अपनी प्रेजेंट नौकरी में अपने स्किल्स को अच्छी तरह से दर्शा नहीं पा रहे हैं तो आपका फ्रस्ट्रेट होना लाजिमी है. ऐसी स्थिति में न काम में मन लगता है और न ही ऑफिस में किसी से ढंग से बात करने का दिल करता है.