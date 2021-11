Career Tips: एमबीए के बाद करनी है ज्यादा कमाई तो करें ये काम, मिलेंगे फायदे ही फायदे

नई दिल्ली (Career Tips, MBA Course, How To Earn Money). अब पारंपरिक करियर ऑप्शंस के साथ ही ऑफबीट करियर ऑप्शंस (Offbeat Career Options) की भी काफी भरमार है. लेकिन उसके बावजूद एमबीए कोर्स (MBA Course) के क्रेज में कोई कमी नहीं आई है. देश के हजारों-लाखों युवा हर साल भारत के नामी-गिरामी मैनेजमेंट संस्थानों (Management Institutes In India) से एमबीए कोर्स (MBA Course) करने के बाद अच्छे पैकेज पर नौकरी करते हैं. एमबीए कोर्स करने के बाद अच्छी कमाई के लिए कुछ खास टिप्स अपनाना जरूरी है (How To Earn Money).

एमबीए (MBA Course) करने के दौरान अगर आप जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं या जॉब इंटरव्यू को लेकर सीरियस नहीं होते हैं तो सैलरी के मामले में पीछे रह जाएंगे. जानिए, एमबीए करते समय और उसके पहले क्या सावधानियां आपको अच्छा खासा वेतन दिला सकती हैं (Earn Money Tips).

सोच-समझकर चुनें विषय

12वीं के बाद विषयों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए. अगर बाद में एमबीए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में वही विषय लें, जो बाद में एमबीए करने में आपकी मदद करें. साथ ही इंग्लिश पर खास ध्यान दें क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इंग्लिश को काफी प्रिफरेंस देती हैं.

बिजनेस वर्ल्ड पर रखें नजर

शेयर मार्केट के बदलाव, मार्केट ट्रेस करना, कंपनी को रीस्ट्रक्चर किस तरह से किया जाता है, कंपनी को संभालने-रजिस्ट्रेशन आदि से संबंधित कानून और बिजनेस वर्ल्ड (Business World)की तमाम बातों को अनदेखा न करें. उन पर केस स्टडी करें. इसके लिए ऑनलाइन काफी मटीरियल अवेलेबल है, लेकिन अपने फ्रेंड्स, कलीग्स आदि से भी इन विषयों पर गहराई से बातें करें. इससे नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग होगा. लोगों के बीच में रहने का मतलब नेटवर्किंग से भी जुड़ा होता है और ऐसी स्थिति में पार्टी-गैदरिंग आदि में आपकी मौजूदगी जरूरी है.

एमबीए स्पेशलाइजेशन का रखें ध्यान

एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एमबीए इन इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कई कोर्स मौजूद हैं. इनमें से अपनी रुचि के हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें (MBA Course).