Career Tips: घर बैठे करें ये ऑनलाइन कोर्स, हर साल कमाएंगे लाखों-करोड़ों रुपये

नई दिल्ली (Career Tips, Online Courses). साल 2020 से दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने सभी की जिंदगी को हर तरह से बदलकर रख दिया है (Coronavirus). बात बच्चों की हो या बड़ों की, हर कोई इससे प्रभावित हुआ है. यहां तक कि भारत के ज्यादातर राज्यों के सभी शिक्षण संस्थान भी लंबे समय से बंद हैं (Schools Closed). ऐसे में छात्र ऑनलाइन स्टडी (Online Study) करने को मजबूर हैं. अगर आप चाहें तो जॉब में रहते हुए या 12वीं के बाद कुछ ऑनलाइन कोर्स (Online Courses) करके अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं.

इन दिनों ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रहे हैं. ऐसे में घर से ऑफिस तक आने-जाने का समय काफी बच जाता है. अगर आप चाहें तो इस समय को ऑनलाइन कोर्स (Online Courses) करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे कई ऑनलाइन कोर्स हैं, जिनका सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप लाखों-करोड़ों का पैकेज हासिल कर सकते हैं (How To Earn Money). सबसे खास बात है कि इनके लिए आपको कॉलेज या इंस्टिट्यूट भी नहीं जाना पड़ेगा.

प्रोग्रामिंग कोर्स

वेबसाइट (Website) बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है (Programming Course). प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप पहले लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं. प्रोग्रामर मूल रूप से प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोड एल्गोरिदम बनाते हैं. अगर आप कठिन एल्गोरिदम को हल करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं.

फॉरेन लैंग्वेज कोर्स

विदेशी भाषा (फॉरेन लैंगवेज) सीखना आपके करियर के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है (Foreign Language Course). इससे आपकी शब्दावली और बातचीत कौशल भी बेहतर बनेगा. ऑनलाइन कोर्स के जरिए आप अपनी पसंद की भाषा सीख सकते हैं. विदेशी भाषा सीखकर ट्रांसलेटर की नौकरी भी पा सकते हैं.

ऑनलाइन एमबीए कोर्स

प्रोफेशनल्स के बीच ऑनलाइन एमबीए कोर्स काफी लोकप्रिय है (Online MBA Course). जो लोग वर्किंग होने की वजह से फुल टाइम एमबीए नहीं कर पाते हैं, वे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं. विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान ऑनलाइन एमबीए कोर्स करवाते हैं. इनका सिलेबस भी फुल टाइम कोर्स जैसा होता है.

सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स

अगर आप बिजनेस करते हैं और चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चले तो सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है (Social Media Marketing Course). इसका इस्तेमाल ब्रांड के प्रमोशन, बिक्री बढ़ाने जैसे कामों के लिए कर सकते हैं. बीते कुछ सालों में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टंबलर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ा है. इन प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस की मार्केटिंग की जा सकती है.

