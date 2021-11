Career Tips: बहुत काम का है साइन लैंग्वेज कोर्स, विदेश तक में जॉब के अवसर

नई दिल्ली (Career Tips, Sign Language Course). कुछ लोग जन्म से ही सुनने या बोल पाने में अक्षम होते हैं तो कुछ किसी एक्सीडेंट में अपनी सुनने/बोलने की शक्ति खो बैठते हैं. ऐसे लोगों को अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसी ऐसे तीसरे शख्स की जरूरत पड़ती है, जो उनकी सांकेतिक भाषा (Sign Language) को समझ सके. इस तीसरे शख्स को ट्रांसलेटर (Translator Jobs) या इंटरप्रेटर (Interpreter Jobs) कहा जाता है.

भारत में ऐसे कई संस्थान हैं, जहां साइन लैंग्वेज कोर्स (Sign Language Course) करवाए जाते हैं. कुछ लोग अपने परिवार में किसी की मदद करने के लिए यह कोर्स करते हैं तो कुछ समाज सेवा करने के लिए और कुछ इसी में अपना करियर बनाने के लिए (Career Tips). विदेश में सांकेतिक भाषा के जानकारों के लिए रोजगार (Employment) के कई अवसर मौजूद हैं. अगर आप भी साइन लैंग्वेज में करियर (Career In Sign Language) बनाने के इच्छुक हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं (How To Earn Money).

क्या है साइन लैंग्वेज?

जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, वे अपनी भावनाओं, आइडियाज और शब्दों को इशारों में समझाते हैं. इन इशारों को समझने के लिए प्रोफेशनल लेवल पर कई संस्थानों में साइन लैंग्वेज कोर्स (Sign Language Course) करवाए जाते हैं. अगर आप साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट (Sign Language) बनना चाहते हैं तो आप भी इससे संबंधित कोई कोर्स कर सकते हैं.

इशारे समझने के लिए करें ये कोर्स

इंटरप्रेटर होंठों से बिना बोले लोगों से बात कर सकता है. इस कला को सीखने के लिए साइन लैंग्वेज कोर्स (Sign Language Course) किया जाता है. साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर (Sign Language Interpreter) बनकर आप डेफ एंड डंब बच्चों की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण ला सकते हैं. इसके लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन कोर्स चल रहे हैं.

करियर के लिहाज से करें ये कोर्स

कई स्कूल और कॉलेजों में मूक-बधिर बच्चों के अलावा सामान्य स्टूडेंट्स भी साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं. इनको दो अहम तरीकों से पढ़ाया जाता है- मौखिक बातचीत और दूसरा इंडियन साइन लैंग्वेज. ये कोर्स तीन महीने से एक साल तक के होते हैं. इनमें साइन लैंग्वेज की बारीकी के अलावा शारीरिक तौर पर किसी अन्य समस्या से ग्रस्त बच्चों के शिक्षण के लिए कई अन्य कोर्स भी हैं. स्वयंसेवी संस्थाओं में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की आवश्यकता ज्यादा रहती है (Sign Language Jobs).

ये भी पढ़ें:

कॉमर्स स्ट्रीम वाले इन क्षेत्रों में बनाएं करियर, न रहें सिर्फ बीकॉम के भरोसे

Career Tips: 12वीं के बाद करें वोकेशनल कोर्स, संवर जाएगा करियर

सरकारी नौकरी का रहेगा विकल्प

अगर आप क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो साइन लैंग्वेज बेहतरीन विकल्प है. शिक्षा, समाजसेवा, सरकारी क्षेत्र (Sarkari Naukri) और बिजनेस से लेकर परफॉर्मिंग आर्ट और मेंटल हेल्थ जैसे क्षेत्रों में प्रोफशनल्स की काफी जरूरत है. सेंट्रल गवर्नमेंट (Govt Jobs) में इंटरप्रेटर के लिए कई पद हैं. यही नहीं, आप खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं, जहां डेफ एंड डंब बच्चों को एजुकेट कर उन्हें काबिल बना सकते हैं.

विदेशों में भी रोजगार के अवसर

साइन लैंग्वेज में करियर (Career In Sign Language) बनाने के लिए डिप्लोमा और डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं. भारत में फिलहाल रोजगार के ऑप्शन कम हैं, लेकिन विदेशों में इसकी अच्छी डिमांड है. भारत में अब मूक-बधिर बच्चों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. अगर आपके अंदर समाजसेवा करने का जज्बा है तो यह फील्ड खासतौर पर आपके लिए है.