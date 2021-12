Career Tips: फ्रेशर को भी आसानी से मिलेगी जॉब, बस आजमा लें ये टिप्स

नई दिल्ली (Career Tips, Job Tips For Freshers). किसी भी अच्छी कंपनी में बिना एक्सपीरियंस (Work Experience) के जॉब हासिल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. ज्यादातर कंपनियां अपने यहां उन्हीं एंप्लॉइज को अपॉइंट करती हैं, जिनके पास कम से कम साल-दो साल का अनुभव हो (How To Find A Job). ऐसे में वे लोग काफी परेशान हो जाते हैं, जिनकी यह पहली नौकरी होती है (Job Tips For Freshers). उनके पास वर्क एक्सपीरियंस (Work Experience) होता नहीं है और वे बार-बार रिजेक्ट हो जाते हैं.

एक फ्रेशर के तौर पर नौकरी हासिल कर पाना आसान नहीं है (Job Tips For Freshers). वर्क एक्सपीरियंस (Work Experience) न होने की वजह से कोई भी कंपनी उन्हें नौकरी पर रखती नहीं है और वे यहां-वहां अप्लाई करते रह जाते हैं. अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो फ्रेशर के तौर पर भी आसानी से नौकरी हासिल की जा सकती है (How To Find A Job). इसके लिए आपको खास योजना बनानी पड़ेगी. जानिए फ्रेशर के तौर पर जॉब हासिल करने के कुछ टिप्स (Job Tips For Freshers).

तलाशें इंटर्नशिप के मौके

अगर फ्रेशर के तौर पर जॉब ढूंढने में परेशानी आ रही है तो पहले किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करना बेहतर रहेगा (Job Tips For Freshers). इससे आप वर्क कल्चर को समझने लगेंगे और इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट बनाने में भी मदद मिलेगी. इंटर्नशिप के दौरान ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करें और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें (Internship Tips).

गाइड से लें मदद

पहली बार जॉब पाना आसान नहीं होता है (How To Find A Job). पहले संबंधित फील्ड में कार्यरत लोगों से जान-पहचान बढ़ाएं और अपना एक मार्गदर्शक बनाएं, जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा. सोशल मीडिया, स्कूल-कॉलेज के सीनियर आदि से गाइडेंस लेते रहें.

ढूंढें खुद को साबित करने के मौके

अपने रिज्यूमे को आकर्षक बनाने के लिए उसमें क्वालिफिकेशन के साथ ही कुछ स्किल सेट्स (Skill Sets) भी ऐड करें. अगर आपके पास समय हो तो अपनी इंडस्ट्री में काम आने वाले डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लें (Certificate Course). इससे आपका सीवी इंप्रेसिव बन जाएगा (Resume Tips).

टेक्नोलॉजी का ज्ञान जरूरी

मौजूदा समय में सिर्फ सिलेबस का ज्ञान ही काफी नहीं होता है. खुद को भीड़ से हटकर साबित करने के लिए अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाएं. टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट के साथ अप टु डेट रहें.