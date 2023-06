नई दिल्ली (Career Tips, Job Tips). चैटजीपीटी और नई टेक्नोलॉजी के बीच अपनी नौकरी बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है. इसी बीच इंक्रीमेंट मिलने के बाद कई एंप्लॉइज बेहतर अवसर की तलाश में नई नौकरी की तलाश में भी होंगे (How to Find a New Job). ज्यादातर प्रोफेशनल्स अप्रैल से सितंबर के बीच में जॉब स्विच करते हैं.

कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी पसंद की नई नौकरी ढूंढना एक लंबा प्रोसेस बन जाता है (Job Search Sites). नए ऑफिस में अपनी जगह सुनिश्चित करना आसान नहीं होता है. हालांकि आप चाहें तो कुछ छोटी-बड़ी बातों को ध्यान में रखकर अपने लिए अच्छी सैलरी और बेहतर अवसर वाली मनपसंद नौकरी ढूंढ सकते हैं.

रिज्यूमे पर करें फोकस

अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले अपने रिज्यूमे को अपडेट करना बहुत जरूरी है. रिज्यूमे में अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहें. इससे नौकरी मिलने का चांस बढ़ जाता है. रिज्यूमे किसी भी कंपनी पर आपका पहला इंप्रेशन होता है. अपने रिज्यूमे को ट्रेंडिंग फॉर्मेट और फॉण्ट में अपडेट करें. उसमें अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में भी लिखें (Resume Format).

हर जगह न करें अप्लाई

इंटरनेट पर कई जॉब सर्च साइट्स उपलब्ध हैं. इनमें से कुछ साइट्स ऐसी होती हैं, जिन पर रिज्यूमे अपलोड करते ही नौकरी के ऑफर आने लग जाते हैं. लेकिन ये सभी आपके काम के नहीं होते हैं. इनमें से कुछ की सैलरी अच्छी नहीं होती है तो किसी में पोस्ट. नौकरी ढूंढने वाली वेबसाइट पर फिल्टर आदि का इस्तेमाल करके ही अपना रिज्यूमे अपलोड करें (Job Search Sites).

करियर एक्सपर्ट की लें सलाह

अगर आप काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अपने करियर से असंतुष्ट हैं या कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है तो एक बार करियर एक्सपर्ट से सलाह लें (Career Guidance). सही काउंसलिंग के जरिए आप अपने लिए बेहतरीन नौकरी ढूंढ सकते हैं (Career Counselling). इससे आपका वक्त खराब नहीं होगा और आप अपने लिए बेस्ट फैसला ले सकेंगे.

