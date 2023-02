Career Tips: बिना बीटेक मिलेगी आईटी सेक्टर में नौकरी, लाखों होगी सैलरी, डिप्लोमा कोर्स के फायदे

नई दिल्ली (Career Tips, IT Sector Jobs). 12वीं के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में बीटेक या उसके समकक्ष इंजीनियरिंग कोर्स की डिग्री लेते हैं (Engineering Courses). इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगातार बूम हो रहा है और इसमें अच्छी सैलरी वाली बेहतरीन नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं (High Paying Skills).

कुछ स्टूडेंट्स समय की कमी या आर्थिक परेशानियों के कारण 4 साल का डिग्री कोर्स नहीं कर पाते हैं. आईटी सेक्टर में नौकरी करने के लिए आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं (IT Diploma Course after 12th). कुछ कोर्स करने के बाद आप बीटेक डिग्री होल्डर से भी ज्यादा सैलरी पैकेज पर जॉब हासिल कर सकते हैं.

12वीं के बाद करें नैनोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स

अगर आपने 12वीं मैथ विषय के साथ पास की हो तो नैनोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं (Nanotechnology Diploma Courses). इस डिप्लोमा कोर्स में सूक्ष्म चीजों पर रिसर्च करना सिखाया जाता है. सर्टिफिकेट मिलने के बाद फूड एंड बेवरेज, मेडिसिन, एग्रिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च जैसे सेक्टर में करियर बना सकते हैं. किसी अच्छे संस्थान से डिप्लोमा करने पर 35 से 40 हजार रुपये की नौकरी आराम से मिलेगी.

आज की जरूरत है साइबर सिक्योरिटी कोर्स

किसी भी सरकारी या निजी संस्थान से साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कोर्स करने पर आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी. इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को काफी आसान बना दिया है लेकिन साइबर क्राइम में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है (Cyber Security Course). इसलिए बड़ी कंपनियां और नामी लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर करने लगे हैं. यह एक साल का कोर्स होता है. इसकी फीस भी ज्यादा नहीं होती है.

क्लाउड कंप्यूटिंग में बढ़िया है स्कोप

कंप्यूटर में रुचि है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लोमा कोर्स एक बेहतर ऑप्शन है. यह कोर्स थोड़ा महंगा है लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल बहुत बड़ा है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक नेटवर्क की तरह होता है, जिससे डेटा तेजी से प्रोसेस होता है (Cloud Computing Courses). इसके जरिए कंप्यूटर में सेव डेटा को सिक्योर कर सकते हैं. अअच्छे संस्थान से डिप्लोमा कोर्स करके आईटी सेक्टर में बढ़िया सैलरी के साथ नौकरी मिल जाएगी.

