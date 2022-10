Career Tips: नौकरी में झटपट मिलेगा प्रमोशन, बस इन बातों का रखें ध्यान

हाइलाइट्स सही प्लानिंग और पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ने पर करियर में सफल हुआ जा सकता है कहीं भी नौकरी करने के लिए अपने टैलेंट को पहचानना जरूरी है स्किल्स के साथ ही अपने काम की क्वॉलिटी पर भी फोकस करें

नई दिल्ली (Career Tips, Job Skills). हर कोई अपने करियर में लगातार सफल होते रहने के लिए काफी मेहनत करता है. करियर के सफर में सही तरीके से हर बार सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है. किसी भी सेक्टर में सही प्लानिंग और पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ने पर ही सफलता हासिल की जा सकती है (How To Get Promotion In Job).

कुछ लोग बहुत जल्दी जॉब स्विच करते हैं. दरअसल, जब अपनी कंपनी में मनचाही वैल्यू, प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तो उनके पास नई नौकरी ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है (Job Search). अगर आप मौजूदा कंपनी में ही प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा. जानिए करियर में सफल कैसे हो सकते हैं (Job Promotion Tips).

टैलेंट की पहचान होना

करियर में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको खुद अपने टैलेंट की पहचान होनी चाहिए. उसके बिना आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. जब आपको खुद अपनी प्रतिभा की पहचान होगी तो आप दूसरों को भी उसके बारे में बता पाएंगे और हर कदम पर अपना बेस्ट भी दे पाएंगे.

क्वॉलिटी वर्क पर करें फोकस

काम की बेहतर क्वॉलिटी के बलबूते आप किसी भी कंपनी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट हासिल कर सकते हैं. काम को निपटाने के बजाय उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें. किसी भी काम को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ करें ताकि सामने वाले को उसमें आपकी ईमानदारी नजर आए.

ऑफिस के बाहर बनाएं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क

आज-कल रेफरल कल्चर हायरिंग का अहम हिस्सा बन गया है. ज्यादातर कंपनियां रेफरल कैंडिडेट्स को हायर करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं. इससे उन्हें कम मेहनत में उम्दा कैंडिडेट्स मिल जाते हैं और उनका हायरिंग प्रोसेस आसान हो जाता है. अगर आप पुराने कुलीग और दोस्तों के साथ टच में हैं तो जॉब में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

टेक्नोलॉजी और स्किल्स में समझ है जरूरी

हर क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी की मांग है. जिस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की अच्छी-खासी समझ है, उसे नौकरी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. इतना ही नहीं, वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपनियां स्मार्टफोन और नए ऐप यूज कर रही हैं. ऐसे में टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलावों के हिसाब से खुद को अप टू डेट रखना जरूरी है.

