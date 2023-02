Career Tips: आसान भाषा में ऐसे बनाएं रिज्यूमे, पक्की होगी नौकरी, पसंद की मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली (Career Tips, How To Make Resume). किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त सबसे पहले वहां अपना रिज्यूमे भेजना होता है. उसी से एचआर और बॉस को आपकी स्किल्स व करियर ग्राफ का अंदाजा मिलता है (Resume Writing Tips). आप फ्रेशर हों या अनुभवी, रिज्यूमे बनाना सबको आना चाहिए.

कुछ लोग अपना रिज्यूमे खुद ही बना लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जो प्रोफेशनल की मदद लेकर रिज्यूमे तैयार करवाते हैं. रिज्यूमे की भाषा आसान होनी चाहिए. रिज्यूमे सेलेक्ट होने के बाद ही आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कंपनी में बुलाया जाएगा. इन टिप्स का ख्याल रखकर आप अपना रिज्यूमे चुटकियों में तैयार कर सकते हैं (How To Get Job).

1- सच से करें शुरुआत

किसी भी काम की शुरुआत झूठ के साथ नहीं होनी चाहिए. झूठ कुछ समय तक तो अच्छा लगता है पर उसका खुलासा होने पर आप फंस सकते हैं. इसलिए अपने रिज्यूमे में एजुकेशन, स्किल्स, अनुभव से जुड़ी बातें कभी भी गलत न लिखें.

2- भाषा पर करें फोकस

रिज्यूमे में बहुत भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें. आपकी भाषा जितनी सरल होगी, उतना ही सामने वाले के लिए उसे समझना आसान होगा. रिज्यूमे को थर्ड पर्सन में लिखने की कोशिश करें. मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें.

3- फॉर्मेट का रखें ध्यान

रिज्यूमे फ्रेम करते समय उसके स्ट्रक्चर का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए (Resume Format). रिज्यूमे की शुरुआत समरी या ऑब्जेक्टिव के साथ करें. उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखें. फिर अपनी अन्य स्किल्स, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट का जिक्र करें.

4- इन चीजों की न दें जानकारी

रिज्यूमे में अपने कद, वजन, रंग, राजनीतिक विचारधारा, धर्म आदि की कोई जानकारी न लिखें. अपने रिज्यूमे को एक पेज में खत्म करने की कोशिश करें. रिज्यूमे पर अपनी फोटो न लगाएं और न ही आधार संबंधी डिटेल्स मेंशन करें.

