Career Tips: यूट्यूब पर कमाएं लाखों रुपये, जानें आप कैसे बन सकते हैं स्टार

नई दिल्ली (Career Tips, YouTube Channel). सोशल मीडिया के इस जमाने में यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टार्स का अपना जलवा है. कई लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लाखों रुपये कमा रहे हैं (YouTube Videos). इस प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटीशन काफी बढ़ गया है (How To Become YouTuber). आने वाले कुछ सालों में इसमें काफी करियर ग्रोथ देखी जा रही है.

यूट्यूब पर कोई भी अपना चैनल खुद ही क्रिएट कर सकता है (How To Make YouTube Channel). इसके लिए आपको सिर्फ एक जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आप किस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाना चाहते हैं. आप चाहें तो डेली व्लॉग्स बना सकते हैं. आप एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट वीडियो भी बना सकते हैं.

शुरुआत में सेट करें थीम

यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है लेकिन उसे चलाते रहना मुश्किल टास्क है. आपको शुरुआत से ही पता होना चाहिए कि आप किस विषय या थीम पर वीडियो बनाना चाहते हैं. जिस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो, उसी पर काम करें. इससे आप सहज महसूस करेंगे और लोगों के साथ बेहतर कनेक्शन भी बना पाएंगे.

नाम पर करें रिसर्च

यूट्यूब चैनल (YouTube Channel) का नाम बहुत सोच-समझकर रखना चाहिए. यह जितना यूनीक, आसान और कनेक्टिंग होगा, लोग उसे उतना ही जल्दी ढूंढ पाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे (YouTube Channel Name Generator). इस बात का भी ध्यान रखें कि यूट्यूब चैनल का नाम आपके विषय से जुड़ा होना चाहिए.

चैनल को ऐसे मिलेंगे हिट्स

चैनल पर वीडियो अपलोड करते समय इसकी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो के टाइटल और कीवर्ड्स पर खास फोकस करना होता है (YouTube Videos). वीडियो का टाइटल और कीवर्ड्स जितने ट्रेंडिंग होंगे, वह ऑडियंस तक उतनी ही आसानी से पहुंचेगा. अपने वीडियो को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर शेयर करें.

यूट्यूब पर कैसे होगी कमाई

यूट्यूब चैनल बनाने के तुरंत बाद कमाई नहीं होने लगती है. इसके लिए काफी धैर्य रखने की जरूरत होती है. आप अपने कंटेंट को बेहतर करते रहें और टॉपिक से भटकें नहीं. धीरे-धीरे जब वीडियो की रीच बढ़ने लगेगी तो कमाई भी होने लगेगी. शुरुआत में वीडियो को मॉनेटाइज करने और एडसेंस से जोड़ने हर क्लिक पर 25 पैसे से एक रुपए मिलते हैं. जैसे-जैसे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, कमाई भी बढ़ती जाएगी.

