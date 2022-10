Career Tips: 'वर्क फ्रॉम होम' में कैसे काम करें? इन टिप्स से बनेगा सही बैलेंस

हाइलाइट्स इन दिनों वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है चीजें सही तरह से मैनेज करने से घर और ऑफिस का काम करने में मदद मिलेगी कोई भी परेशानी होने पर अपने बॉस से डिस्कस जरूर करें

नई दिल्ली (Career Tips, Work From Home, Job Tips). इन दिनों ज्यादातर लोगों को घर से काम करना ज्यादा सुविधाजनक लगने लगा है. कोरोना काल के बाद से कंपनियों ने भी अपने एंप्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देना शुरू कर दिया है. हालांकि वर्क फ्रॉम होम (Work From Home Jobs) में ऑफिस का प्रेशर बढ़ जाता है.

कभी-कभी काम का तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि घर और ऑफिस के बीच में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में न तो ठीक से ऑफिस का काम होता है, न ही अन्य काम. ‘वर्क लाइफ बैलेंस’ (Work Life Balance) बनाने के लिए एक सही योजना बनानी जरूरी है. इससे हर चीज ठीक तरह से मैनेज हो जाएगी और काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी.

तय करें काम का शेड्यूल

जब भी काम की शुरुआत करें तो एक शेड्यूल बना लें. इससे प्रेशर कम पड़ेगा और सभी काम तय समय पर हो भी जाएंगे. स्पेशल और रूटीन प्रोजेक्ट की अलग- अलग लिस्ट तैयार करें. कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, इसे स्पष्ट करें. इससे किसी भी असाइनमेंट में कठिनाई नहीं आएगी. काम का बेहतर प्रबंधन घर व ऑफिस, दोनों में संतुलन लाएगा.

समय से पहले करें काम की शुरुआत

वर्क फ्रॉम होम में यह एक सुविधा होती है कि काम की शुरुआत समय से पहले कर सकते हैं. इससे टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी. अगर मुमकिन हो तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लें. उस समय व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, जिससे काम करने की स्पीड बढ़ती है. जल्दी शुरुआत करने से अन्य पेंडिंग काम भी खत्म किए जा सकते हैं.

घर पर सेट करें ऑफिस

घर से ऑफिस का काम करने में कभी-कभी लोग आलसी होने लग जाते हैं. इस स्थिति में ऑफिस का आसान काम भी भारी लगने लग जाता है (How To Manage Work From Home). इसलिए बेहतर रहेगा कि घर के किसी एक कमरे में ऑफिस जैसा माहौल बनाएं. इससे काम करते समय स्फूर्ति बनी रहेगी और पॉजिटिविटी भी रहेगी.

सहकर्मियों से बात करें

अगर ‘वर्क फ्रॉम होम’ के दौरान ऑफिस से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो सहकर्मियों से बात करें. इससे काम के दौरान आने वाली कठिनाई में मदद मिलेगी. अगर बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति आने पर बॉस से बात करके उन्हें अपनी परेशानी बताएं. हो सकता है कि इससे कोई बेहतर रिजल्ट निकल आए.

काम के दौरान ब्रेक भी लें

काम के दौरान बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें ताकि ज्यादा बोझ न महसूस हो. इससे घर के अन्य कामों में रुचि बढे़गी और साथ ही ऑफिस के काम में भी लगन बनी रहती है. पूरी सार्थकता के साथ वर्क को मैनेज करना सीखें (Work Management Tips). ब्रेक से शरीर में ऊर्जा आती है और रेस्ट मिल जाने से दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है.

