Career Tips: पढ़ाई के लिए ऐसे करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल, करियर में भी मिलेगी मदद

नई दिल्ली (Career Tips, How to use Social Media). आज के दौर में हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और सभी किसी न किसी सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव रहते हैं. खासतौर पर टीएनज बच्चों में सोशल मीडिया को लेकर खास क्रेज देखा जाता है. बच्चे कई घंटों तक सोशल मीडिया पर कभी फोटोज, कभी वीडियो तो कभी रील्स का मजा लेते हैं.

क्या आप जानते हैं कि जिस सोशल मीडिया को आप मस्ती, मजाक और फन के लिए यूज कर रहे हैं, उसके जरिए पढ़ाई भी कर सकते हैं? जी हां. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि पढ़ाई करने और करियर बनाने का भी प्लेटफॉर्म बन चुका है (Career Growth). जानिए सोशल मीडिया के जरिए अपने करियर को नई दिशा कैसे दी जा सकती है (Social Media Uses).

अपने मतलब के ग्रुप से जुड़ें

सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अहम रूप से शामिल हैं. इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ खास तरह के पेज और ग्रुप बने होते हैं. सोशल मीडिया पर पढ़ाई करने का मूल मंत्र यही है कि आप सिर्फ ऐसे ग्रुप से जुड़ें, जिनमें आपकी पढ़ाई और करियर से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो.

क्लासरूम जैसा माहौल बनाएं

जिस तरह से आप मीम्स भेजने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं, ठीस उसी तरह से पढ़ने के लिए सोशल मीडिया पर दोस्तों और क्लासमेट का ग्रुप बनाएं. इस ग्रुप में क्लासरूम जैसा माहौल बनाने की कोशिश करें. इसमें मुश्किल सवाल शेयर करें. जिसे भी उस सवाल का जवाब आता होगा, वह आपकी मदद करेगा. यह ग्रुप जितना एक्टिव होगा, पढ़ाई करने में भी उतना ही मज़ा आएगा.

ब्लॉगिंग में आजमाएं किस्मत

ब्लॉगिंग पर पढ़ाई से जुड़े सवाल-जवाब का पूरा फॉर्मेट तैयार किया जा सकता है और नोट्स भी बनाए जा सकते हैं. छात्र अपने ब्लॉग पर बुक से संबंधित रिव्यू, रिसर्च पेपर्स और असाइनमेंट्स बनाकर उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं. ब्लॉगिंग की खास बात ये है कि कुछ ही वक्त में आप अपनी पढ़ाई के नोट्स के जरिए सर्च इंजन गूगल से रुपये कमाना भी शुरू कर सकते हैं.

करियर ग्रोथ में मिलेगा फायदा

जब आप किसी चीज पर लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको उसकी बारीकियों के बारे में पता चल जाता है. सोशल मीडिया पर पढ़ाई करते वक्त आप कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सोशल मीडिया स्ट्रैटजिस्ट के तौर पर करियर बनाने में मदद कर सकता है. आप चाहें तो किसी खास सेक्टर में एक्सपर्टीज़ के जरिए भी आप सोशल मीडिया पर कमाई कर सकते हैं.

