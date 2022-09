Career Tips: धर्म में रुचि है तो इसी में बना लें करियर, जानें कहां मिलेगी नौकरी

हाइलाइट्स इस कोर्स में हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को शामिल किया गया है यह कोर्स करने वालों के पास इस कोर्स से जुड़े विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए

नई दिल्ली (Career Tips, Philosophy and Religion). भारतीय संस्कृति और धर्म को जानने की रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन फिलॉसफी एंड रिलिजन कोर्स कर सकते हैं (Indian Philosophy and Religion Course). इसकी ड्यूरेशन 1 साल है. इस कोर्स में हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को शामिल किया गया है.

इस कोर्स को करने वालों को सिंधु घाटी, हड़प्पा काल से लेकर वर्तमान तक के सभी छोटे-बड़े धर्मों के योगदान के बारे में समझाया जाता है (Indian Philosophy and Religion Syllabus). जानिए इसका सिलेबस, एडमिशन लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस (Indian Philosophy and Religion Admission Process) व अन्य जरूरी चीजें.



एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

1. इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स के पास कम से कम इस कोर्स से जुड़े विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

2. स्टूडेंट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री में कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं.

3. आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स को इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 5% नंबर की छूट दी जाती है.

एडमिशन प्रोसेस

पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिलॉसफी एंड रिलिजन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी होगी. हर कॉलेज का अपना अलग प्रावधान होता है. कुछ कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exam) के बेस पर होता है तो वहीं कुछ में मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन मिलता है.

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट

1. आधार कार्ड

2. पैन कार्ड

3. 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट

4. जन्म प्रमाण पत्र

5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन फिलॉसफी एंड रिलिजन के लिए टॉप कॉलेज

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू (वाराणसी)

जॉब प्रोफाइल

1. ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट डायरेक्टर

2. इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइब्रेरियन

3. रिलीजियस सेल्स आर्टिफैक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव

4. टीचर एंड लेक्चरर

ये भी पढ़ें:

डांसर से IAS बनीं कविता रामू, दे चुकी हैं 600 से ज्यादा सोलो परफॉर्मेंस

चित्रों से विशेष लगाव रखती हैं रजनीकांत की छोटी बेटी, राजनीति में भी है रुचि

Tags: Career Guidance, Job and career, Longest Careers, Religion