Career Tips: 12वीं के बाद इस क्षेत्र में बनाएं करियर, लाखों में मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली (Career Tips, Insurance Jobs). इन दिनों नौकरी के लिए कॉम्पिटीशन बहुत बढ़ गया है. जहां पहले युवा वर्ग डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर जैसे करियर ऑप्शन (Career Options) की रेस में शामिल रहते थे, वहीं अब ऑफबीट करियर ऑप्शन की डिमांड बढ़ गई है (Offbeat Career Options). अब ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें 12वीं की पढ़ाई के बाद भी करियर के बेहतरीन अवसर तलाशे जा सकते हैं (Career Options After 12th). आज-कल इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ गई है (Career In Insurance Sector).

जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर करियर की राह चुनना आसान नहीं होता है (Career Tips). इसमें कई फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप चाहें तो कक्षा 12वीं पास करने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बना सकते हैं लेकिन हमारा सुझाव यही रहेगा कि इसमें करियर बनाने से पहले आप इस क्षेत्र से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटा लें (Career Guidance). साथ ही करियर की संभावनाएं भी अच्छी तरह से समझ लें (Insurance Jobs).

इस क्षेत्र के लिए जरूरी योग्यता

एक्चुअरियल साइंस (Actuarial Science Course) में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए मैथ या स्टैटिस्टिक्स में 55% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. छात्र चाहें तो इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (Institute Of Actuaries Of India) को मेंबर के तौर पर भी जॉइन कर सकते हैं. इस फील्ड में करियर बनाने के लिए लोगों की परेशानी को समझने, नई तकनीक सीखने में हिचकिचाहट न होने और कम्युनिकेशन के साथ ही मैथ और स्टैटिस्टिक्स पर पकड़ होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें:

Career Tips: करियर के लिए सबसे जरूरी है ये स्किल, नौकरी में रहते हुए हो जाएं माहिर

UPSC Exam: प्रेगनेंसी के दौरान शुरू की तैयारी, सबके लिए मिसाल है इस IPS ऑफिसर की कहानी

इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जॉब के अवसर

इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन दिनों नौकरियों के कई रास्ते खुल गए हैं (Insurance Jobs). इंश्योरेंस, बैंकिंग, बीपीओ-केपीओ, आईटी सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनियों, फाइनेंशियल कंपनियों आदि में अवसर तलाशे जा सकते हैं. दूसरी तरफ, बीपीओ कंपनी में भी रिस्क मैनेजमेंट का विश्लेषण करने के लिए बड़े पैमाने पर एक्चुअरियल प्रोफेशनल्स की हायरिंग होती है (BPO Jobs).

इस फील्ड में होगी इतनी कमाई

इंश्योरेंस फील्ड में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों को इसमें मिलने वाली सैलरी का भी अंदाजा होना चाहिए (Insurance Agent Salary). यहां फ्रेशर्स के तौर पर हर महीने 20 से 30 हजार रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं. किसी उच्च पद पर पहुंचने पर आप 1 लाख रुपए मासिक वेतन भी हासिल कर सकते हैं. बीपीओ में काम करने वाले एक्चुअरी प्रोफेशनल्स की सैलरी भी आम बीपीओ कर्मचारियों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा होती है (BPO Salary).

Tags: Career, Career Guidance, Insurance, Job opportunity, नई नौकरी