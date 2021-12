Career Tips: इंटरव्यू में इन सवालों के लिए रहें तैयार, आप ही को मिलेगी नौकरी

नई दिल्ली (Career Tips, Interview Tips). अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस में होना काफी स्वाभाविक है (Interview Tips For Freshers). इंटरव्यू में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप मॉक टेस्ट (Mock Test) दे रहे होंगे, सीनियर्स से टिप्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हर इंटरव्यू में कुछ कॉमन सवाल जरूर पूछे जाते हैं (Common Interview Questions)? इनकी बेस्ट तैयारी करके आप अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं (How To Prepare For Interview).

हर इंटरव्यू में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं. कुछ एजुकेशन को लेकर होते हैं, कुछ आपके करियर गोल्स (Career Goals) को लेकर तो कुछ पर्सनल भी. कई सवालों से एचआर कैंडिडेट के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है तो कई से एनालिटिकल स्किल्स (Analytical Skills) का अंदाजा लगाया जाता है. जानिए, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन सवाल (Common Interview Questions) और उनके जवाब देने का बेस्ट तरीका (Interview Tips For Freshers).

1- अपने बारे में कुछ बताएं

यह किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत में पूछा जाने वाला सबसे आम सवाल है. इसके जरिए एचआर जानना चाहता है कि आप अपने बारे में और क्या बता सकते हैं, जो आपके सीवी में मौजूद नहीं है.

2- आपने यह करियर क्यों चुना?

फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेते समय एचआर की लिस्ट में यह सवाल- ‘आपने यह करियर क्यों चुना?’ जरूर शामिल रहता है. इससे वे अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आपकी इस क्षेत्र में वाकई में रुचि है या नहीं.

3- आपकी हॉबी या पैशन क्या है?

इस सवाल के जरिए एचआर जानना चाहते हैं कि काम के अलावा आपकी रुचि किसमें होगी. क्या आप अपनी टीम के साथ बॉन्ड बना पाएंगे या नहीं? इसके जवाब में हमेशा सच ही बोलें.

4- आपकी ड्रीम जॉब क्या है?

जब भी एचआर फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो वे यह सवाल जरूर पूछते हैं. इससे वे जान सकते हैं कि उम्मीदवार काम करने के लिए कितने इच्छुक हैं. इसका जवाब बहुत सोच-समझकर दें.

5- आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन कैसे डील करते हैं?

तनाव और दबाव कामकाजी जीवन का हिस्सा है. एचआर का यह जानना जरूरी है कि आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करते हैं और टीम वर्क कैसे कर पाते हैं. इसके जवाब में आप बता सकते हैं कि स्ट्रेस लेना कभी-कभी जरूरी होता है, जिससे हम नई चीजें सीखते हुए टाइम मैनेज कर पाते हैं.