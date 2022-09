Career Tips: मास्टर ऑफ फार्मेसी में करियर कैसे बनाएं? जानें सैलरी पैकेज और जॉब प्रोफाइल

हाइलाइट्स इस फील्ड में काम करने वालों को रिसर्च करके नई दवाइयां और ड्रग्स डेवलप करने होते हैं फार्मासिस्ट को अस्पतालों, डिस्पेंसरी और मेडिकल स्टोर में स्पेशलिस्ट के तौर पर हायर किया जाता है

नई दिल्ली (Career Tips, Master Of Pharmacy Course). जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब दुनियाभर की दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुट गई थीं (Corona Vaccine). फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा है (Pharmacy Career Option). यहां नई-नई दवाइयों की खोज और विकास से जुड़े काम होते रहते हैं.

दवाओं के डिस्ट्रिब्यूशन से लेकर उनकी मार्केटिंग, पैकेजिंग और मैनेजमेंट तक के सभी काम फार्मास्यूटिकल का ही हिस्सा हैं (Master Of Pharmacy Job Profile). विश्व स्तर पर भारत की भी इसमें बड़ी भागीदारी है. जानिए फार्मेसी से जुड़े कोर्स (Master Of Pharmacy Course), वर्क प्रोफाइल और इसके लिए जरूरी योग्यताएं.

मास्टर ऑफ फार्मेसी का जॉब प्रोफाइल

1- फार्मेसी के क्षेत्र में प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जहां डीलर या कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना होता है, वहीं दवाओं की मार्केटिंग में डॉक्टर का भी अहम रोल होता है.

2- कौन-सी दवाएं किस मर्ज के इलाज में ज्यादा प्रभावी हैं, इसकी नॉलेज फार्मा एक्सपर्ट को रहती है.

3- इस फील्ड में काम करने वालों को रिसर्च करके नई दवाइयां और ड्रग्स डेवलप करने होते हैं.

4- फार्मा मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करने के लिए दवाओं की बिक्री के साथ-साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थ व तकनीकी नॉलेज का होना ज़रूरी है.

5- अस्पतालों, डिस्पेंसरी और मेडिकल स्टोर में इनको स्पेशलिस्ट के तौर पर हायर किया जाता है.

6- फार्मेसी में करियर बनाने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर मार्केट में आना पड़ता है.

फार्मेसी कोर्स करने के बाद कहां नौकरी करें

1- देश में बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खुल जाने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में फार्मिस्ट प्रोफेशनल्स की भारी मांग है.

2- कोई भी कैंडिडेट एमफार्मा या पीएचडी करने के बाद नई दवाओं की रिसर्च, प्रोसेस डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल जैसे क्षेत्रों में काम कर सकता है.

3- मेडिकल फील्ड में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बेस्ट क्वॉलिटी के लिए क्वॉलिटी कंट्रोल या क्वॉलिटी एश्योरेंस से जुड़े प्रशिक्षित लोगों को हायर करती हैं.

4- सरकारी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इंवेस्टिगेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं.

5- फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हैं.

6- फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं.

7- साइंटिस्ट और रिसर्च ऑफिसर, फार्मेसी कॉलेज में टीचर के तौर पर तथा रिसर्च और दवा निर्माता कंपनियों में प्रोडक्शन से जुड़ सकते हैं.

फार्मासिस्ट के लिए सैलरी पैकेज

मेडिकल फील्ड में करियर बनाने वालों को ग्रोथ भी जल्दी हासिल होती है. शुरुआत में इस फील्ड में लगभग 20 से 30 हजार रुपए महीने की जॉब कर सकते हैं. जैसे एक्सपीरियंस बढ़ने पर हर सेक्टर में सैलरी बढ़ती है, वैसे ही यहां पर भी अनुभव बढ़ने के साथ-साथ सैलरी बढ़ती जाती है.अनुभवी फार्मासिस्ट को लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलता है.



कहां से करें मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स?

1. जामिया हमदर्द, दिल्ली

2. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च

3. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी

4. बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी

