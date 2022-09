Career Tips: फूड इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है नौकरी का स्कोप, देखें सर्टिफिकेट कोर्स की डिटेल्स

हाइलाइट्स न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के क्षेत्र में आने के लिए साइंस विषय से 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है डाइटीशियन का काम पेशेंट की न्यूट्रिशन संबंधित समस्याओं का आकलन करना होता है

नई दिल्ली (Career Tips, Dietician Course). इन दिनों फूड इंडस्ट्री में करियर बनाने का काफी स्कोप है (Career In Food Industry). न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का क्षेत्र काफी विस्तृत है. साइंस से 12वीं पास कैंडिडेट सर्टिफिकेट कोर्स (Nutritionist Course) करने के बाद इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर तलाश सकते हैं.

होम साइंस से स्नातक करने के बाद डाइटीशियन बनना चाहते हैं तो बड़े स्तर पर नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं. यह एक ऐसा पेशा है, जो हेल्थ निरीक्षक की तौर पर काम करने का अवसर देता है. कुछ समय के अनुभव और अच्छी पहचान बनने के बाद इस सेक्टर में काफी कमाई की जा सकती है. IGNOU जैसे सरकारी संस्थान से इसमें सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है (Certificate Course).

डाइटीशियन का जॉब प्रोफाइल

एक डाइटीशियन का काम पेशेंट की न्यूट्रिशन संबंधित समस्याओं का आकलन करना होता है (Dietician Job Profile). उसके अतिरिक्त उनके लिए डाइट चार्ट तैयार करना, हेल्थ ट्रीटमेंट के अनुसार भोजन से संबंधित पोषण के बेसिक नियमों की जानकारी देने जैसी जिम्मेदारियों को संभालना होता है.

फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कोर्स करने की योग्यता

न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स (Dietetics and Nutrition Jobs) के क्षेत्र में आने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य है (Nutritionist Course Eligibility). इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है.

सर्टिफिकेट कोर्स की जानकारी

इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक स्टूडेंट्स 12वीं के बाद साइंस एंड प्रोसेसिंग (Science and Processing), न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस (Food Science) में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. इस कोर्स की समय सीमा 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच तक हो सकती है. पढ़ाई पूरी करने के बाद कैंडिडेट नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

स्नातक व मास्टर डिग्री के कोर्स

इस क्षेत्र में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में भी कई कोर्स उपलब्ध हैं. फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग में बीएससी, फूड साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस और न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में बीएससी की डिग्री ले सकते हैं. स्नातक स्तर पर डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के साथ फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं.

भारत के प्रमुख सरकारी संस्थान

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद एवं दिल्ली

कलकत्ता यूनिवर्सिटी

दिल्ली यूनिवर्सिटी

सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली

डायटीशियन बनने के काम आएंगी ये स्किल्स

जिन लोगों को फूड और उससे संबंधित इंग्रीडिएंट्स में इंट्रेस्ट है व उनके बारे में विस्तार से पढ़ना पसंद है, वह इस फील्ड में शानदार करियर बना सकते हैं (Dietician Skills). इस फील्ड में आने के बाद कई तरह के लोगों से रोज़ाना मिलना होता है इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. हेल्थ से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए.

क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट

यह रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं. विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगियों का डाइट चार्ट प्लान करना इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है. क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हॉस्पिटल्स, आउटपेशेंट क्लीनिक और नर्सिंग होम्स में कार्यरत होते हैं.

मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट

ये लोग एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं, जिनका कार्य क्लिनिकल और फूड साइंस एक्सपर्ट के तौर पर होता है. न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाती है. रोगियों का डाइट चार्ट तैयार करने के बाद उन्हें मानसिक तौर पर तैयार भी करना होता है .

कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट

कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब और डे-केयर सेंटर में कार्यरत होते हैं. किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम न करके ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ डील करते हैं.

कहां मिलेंगे नौकरी के अवसर

न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन कोर्स करने के बाद हेल्थ केयर सेंटर, कैंटीन, नर्सिंग केयर में नौकरी के अवसर मिलते हैं. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर जॉब कर सकते हैं. केटरिंग डिपार्टमेंट, फाइव स्टार होटल, फूड मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च लैब, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, ब्यूटी क्लीनिक, फिटनेस सेंटर और सरकारी संस्थान में डाइट हेल्थ इंस्ट्रक्टर एवं न्यूट्रिशनिस्ट बनकर अपना भविष्य संवार सकते हैं.

कितना कमा सकते हैं

कोर्स पूरा करने के बाद ट्रेनी डाइटीशियन के तौर पर प्रतिमाह 15,000 से 20,000 रुपये सैलरी आसानी से मिलने लगेगी. 2 से 3 साल का अनुभव होने के बाद 30 से 50 हजार रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर भी नौकरी पा सकते हैं. एक बेहतर डाइटीशियन के तौर पर पहचान बनने के बाद लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं.

