Online Study: ऑनलाइन कोर्स करते समय हो सकते हैं फ्रॉड के शिकार, जानिए बचने के तरीके

नई दिल्ली (Online Study, Online Course, Online Fraud). इन दिनों ऑनलाइन स्टडी (Online Study) के लिए कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. कोरोना काल के बाद स्कूल-कॉलेज बंद हो जाने की वजह से युवाओं का रुझान ऑनलाइन स्टडी की तरफ काफी बढ़ गया है. इनमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्स (Online Course) करवाए जाते हैं. साथ ही छात्रों को सर्टिफिकेट या डिग्री भी प्रोवाइड करवाई जाती है (Certificate Course).

ऑनलाइन कोर्स (Online Course) पढ़ाई पूरी करने का शानदार विकल्प बनकर उभरे हैं. इनके जरिए छात्रों और यंग प्रोफेशनल्स को काफी सुविधा मिल जाती है. हालांकि, ऑनलाइन स्टडी (Online Study) के दौरान कई लोग आज-कल ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) का शिकार हो रहे हैं. ऑनलाइन कोर्स (Online Course) के लिए अप्लाई करते समय से लेकर डिग्री मिलने तक, कई तरह के स्कैम (Online Scam) किए जा रहे हैं.

चेक करें मान्यता (Accreditation Check)

ऑनलाइन कोर्स का चयन करते समय इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का एक्रेडिशन जरूर चेक करें. आमतौर पर नई दिल्ली स्थित डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (Distance Education Bureau), यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) या शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ऑनलाइन कोर्स को मान्यता देते हैं. इनकी वेबसाइट पर आपको मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय और कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी.

असली-नकली की पहचान जरूरी

कई वेबसाइट किसी नामी-गिरामी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के नाम की नकल करती हैं. हर चीज की बारीकी से पड़ताल करें वर्ना आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं (Online Scam). ध्यान से देखें कि कहीं किसी फेमस नाम के आगे-पीछे कुछ जुड़ा हुआ न हो.

एडमिशन क्राइटेरिया से लगाएं अंदाजा

अगर किसी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है. ऐसे मामलों में कुछ न कुछ गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है. आमतौर पर ओपन यूनिवर्सिटी (Open University) में एडमिशन के लिए शर्तें बहुत कम होती हैं. लेकिन फिर भी अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना जरूरी है.

चेक करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड

एडमिशन के समय कई संस्थान छात्रों से बड़े-बड़े वादे करते हैं. गलत रिकॉर्ड दिखाकर बेहतरीन प्लेसमेंट का झांसा तक देते हैं (Campus Placement Record). इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पर्सनली इंस्टीट्यूट के दावों को चेक करें. इसके लिए पास आउट स्टूडेंट्स से संपर्क कर सच्चाई जान सकते हैं.

एडवांस में न दें ट्यूशन फीस

अगर कहीं पर आपको ट्यूशन फीस (Tuition Fees) का तत्काल पेमेंट करने के लिए कहा जाता है तो यह निश्चित रूप से ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) का मामला है. एक बार में यूनिवर्सिटी को पूरी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है. यह ऑप्शनल होता है. आमतौर पर ट्यूशन फीस का भुगतान किस्तों में वार्षिक या सेमेस्टर के हिसाब से किया जाता है.

ये भी पढ़ें:

Bank PO Exam Tips: एक बार में पास कर लेंगे बैंक एग्जाम, ध्यान में रखें ये टिप्स

UPSC Exam: हर IAS ऑफिसर ने इस तरह से की है पढ़ाई, आप भी जानें उनके सीक्रेट

Tags: Online fraud, Online Study, Scam, ऑनलाइन क्‍लासेज