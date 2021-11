Career Tips: क्या आप पायलट बनना चाहते हैं? 12वीं के बाद इन टिप्स से मिलेगी मदद

नई दिल्ली (Career Tips, Pilot Courses). दुनिया में कितने भी नए करियर ऑप्शन (Career Options After 12th) आ जाएं लेकिन कुछ करियर ऑप्शन हमेशा एवरग्रीन रहते हैं (Evergreen Career Options). इनमें से एक है एविएशन इंडस्ट्री की तरफ युवाओं का चार्म (Aviation Courses). बचपन से पायलट (Pilot Courses) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एविएशन इंडस्ट्री में कई जॉब ऑप्शंस हैं (Aviation Jobs). अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं और उसमें भी पायलट बनना चाहते हैं तो जानिए कुछ टिप्स (How To Become A Pilot), जिनसे आपको काफी मदद मिल सकती है.

एयरलाइन पायलट बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है (How To Become A Pilot). इसके लिए क्षेत्र की अच्छी नॉलेज होने के साथ ही सही ट्रेनिंग भी काफी अहमियत रखती है (Pilot Training). 12वीं के बाद पायलट बनने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी (Career Options After 12th). जानिए कुछ ऐसे करियर टिप्स (Career Tips), जिनसे पायलट बनने का अपना सपना पूरा किया जा सकता है.

सेलेक्ट करें बेस्ट फ्लाइट स्कूल

अगर आप एविएशन में करियर (Aviation Courses After 12th) बनाने के शुरुआती चरण में हैं तो सही एटीपी फ्लाइट स्कूल चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है. किसी अच्छे फ्लाइट स्कूल (Flight School) से ट्रेनिंग हासिल करके करियर को नई दिशा दी जा सकती है. यहां एयरलाइन प्रतिनिधियों से मिलने और उनके साथ अपना नेटवर्क बनाने का भी मौका मिल जाएगा. ट्रेनिंग स्कूल चुनते समय उनका एंप्लॉयमेंट स्टेटस भी चेक कर लें (Employment News).

इंटर्नशिप के लिए चुनें अच्छी कंपनी

ग्रेजुएशन के तुरंत बाद करियर शुरू करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री में अनुभव होना जरूरी है. इस कमी को इंटर्नशिप से पूरा किया जा सकता है (Aviation Jobs). हालांकि अच्‍छी इंटर्नशिप के लिए सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है. आप चाहें तो सभी एविएशन कंपनी के वेब पेज पर जाकर इंटर्नशिप की जानकारी भी जुटा सकते हैं. इंटर्नशिप का चुनाव करते समय ध्‍यान रखें कि आप क्या करना चाहते हैं और आपकी डिग्री किस लेवल की है.

जॉब के ऐड पर रखें नजर

जॉब के लिए आवेदन करने से पहले जॉब का ऐड बहुत ध्यान से पढ़ें. उसमें चेक कर लें कि किस लेवल की स्किल और योग्यता मांगी गई है. सिर्फ उन्हीं जॉब्‍स के लिए आवेदन करें, जिसकी सभी आवश्यकताओं को आप पूरा करते हों. जॉब के लिए कहीं भी आवेदन करते समय उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें (Pilot Jobs).

ट्रेनिंग से पहले हासिल करें पायलट मेडिकल

किसी भी तरह की कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए क्लास 1 मेडिकल प्राप्त करना जरूरी है. इसलिए ध्‍यान रखें कि जब आप ATPL (एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस) प्राप्त कर रहे हों तो फुल टाइम ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च न करें. पहले यह जान लें कि आप विमान उड़ाने के लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं. अगर रुपये खर्च करने के बाद मेडिकली अनफिट हो जाएंगे तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा (Pilot License).