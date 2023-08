नई दिल्ली (Pilot Height Requirements India). हर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी और योग्यता के हिसाब से बेस्ट करियर ऑप्शन चुनता है. कुछ करियर ऑप्शन अन्य के मुकाबले ज्यादा ग्लैमरस होते हैं. इनमें ग्लैमर के साथ ही रिस्क का तड़का भी लगा होता है. हालांकि इनमें कमाई के अवसर भी ज्यादा होते हैं (High Salary Jobs). पायलट बनना भी इनमें से एक है.

आमतौर पर कहा जाता है कि पायलट बनने की तैयारी 11वीं कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए (How To Become Pilot). पायलट बनने के लिए अंग्रेजी पर बेहतर कमांड होना भी जरूरी है. इसके साथ ही कद, वजन, तकनीकी जानकारी व आई विजन जैसी कुछ योग्यताएं भी पूरी करनी होती हैं. किसी भी एक फैक्टर में कम रह जाने पर आपका सपना अधूरा रह सकता है.

कौन बन सकता है पायलट?

पायलट बनने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है (Airline Pilot Job Profile). इनके बिना एयरलाइन इंडस्ट्री में करियर नहीं बनाया जा सकता है-

1- मजबूत तकनीकी कौशल, खास तौर पर मैथ्स और फिजिक्स की जानकारी

2- आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता

3- बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स

4- डिसिप्लिन

5- मेंटल और फिजिकल फिटनेस

6- टीम वर्क की अच्छी समझ

7- लीडरशिप क्वालिटी

12वीं के बाद पायलट कैसे बनें?

किसी भी एविएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है. पायलट बनने के लिए मिनिमम हाइट योग्यता पूरा करना भी अनिवार्य है.

1- ट्रेनिंग शुरू करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए (Pilot Age Limit).

2- 10+2 में कम से कम 50% अंक हासिल करना जरूरी है.

3- इंटरमीडिएट में अंग्रेजी के साथ PCM विषयों (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ) की पढ़ाई की हो.

4- कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना चाहिए.

5- उम्मीदवार की हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए (Pilot Height Requirements India).

6- उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए.

7- पायलट बनने के लिए आंखों का विजन एकदम सही होना चाहिए.

8- अगर विदेश से पायलट कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट IELTS, TOEFL पास करना जरूरी है.

पायलट बनने के बाद करियर विकल्प

पायलट कई तरह के होते हैं (Pilot Jobs). पायलट का लाइसेंस हासिल करने के बाद आप इनमें करियर बना सकते हैं-

1- एयरलाइन पायलट

2- कॉर्पोरेट पायलट

3- लड़ाकू पायलट

4- चार्टर पायलट

पायलट को कितनी सैलरी मिलती है (Pilot Salary)?

जॉब प्रोफाइल शुरुआती सैलरी मिड रेंज सैलरी सीनियर पोजिशन पर सैलरी आर्म्ड सर्विस पायलट 1.5-2 लाख 5-8 लाख 10-25 लाख प्राइवेट पायलट 7 लाख 10 लाख 22 लाख कमर्शियल पायलट 1.75 लाख 24 लाख 1.5 करोड़

