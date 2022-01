Career Tips: क्या आप सिंगर बनना चाहते हैं? इन कोर्स से निखर जाएगी आवाज

नई दिल्ली (Career Tips, Singer Kaise Bane). देश में इन दिनों ऑफबीट करियर ऑप्शन (Offbeat Career Option) का ट्रेंड काफी हिट है. बहुत से युवा अपने पैशन को फॉलो करते हुए उसी में अपना करियर भी बना लेते हैं (Trending Career Options). अगर आपको गाना गाने का शौक है और इसी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत और रियाज की मदद से अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं (Career In Singing). इसे सिर्फ शौक बनाकर रखने के बजाय आप चाहें तो इसे कमाई का जरिया भी बना सकते हैं (Earn Money). जानिए, सिंगर कैसे बनें.

किसी के सामने या मंच पर गाना गाने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत होती है. इसके लिए गजब कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. देश में ऐसे कई संस्थान हैं, जहां से म्यूजिक कोर्स करके आप इसी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं (Singing Courses). हालांकि, इसमें अपनी राह को बहुत आसान मानकर मत चलिएगा. बतौर सिंगर स्थापित होने के लिए आपको काफी समय लग सकता है और इस दौरान हार मानने के बजाय अपनी मेहनत को डबल करते रहें (How To Become Singer).

संस्थान से मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग

सिंगर बनने के लिए किसी अच्छे और नामी सिंगिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन लेना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है (Singing Institutes). इससे आपकी गलतियों में सुधार होगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. प्रोफेशनल सिंगर (How To Become Singer) बनने के लिए सुर-ताल के बेसिक्स और एडवांस लेवल की जानकारी होना जरूरी है.

हर लेवल के लिए होता है अलग कोर्स

सिंगिंग में करियर बनाने के लिए कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं (Career In Singing). आप चाहें तो 10वीं के बाद भी म्यूजिक इंस्टिट्यूट से कोर्स कर सकते हैं (Singing Institutes). जानिए हर स्तर पर होने वाले सिंगिंग कोर्स (Singing Courses).

10वीं के बाद म्यूजिक कोर्स

1- सर्टिफिकेट इन म्यूजिक (Certificate in music)

2- डिप्लोमा इन म्यूजिक (Diploma in music)

3- सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट (Certificate in instrument)

12वीं के बाद कर सकते हैं ये म्यूजिक कोर्स

1- बैचलर ऑफ म्यूजिक (Bachelor of music)

2- ऑनर्स इन म्यूजिक (Hon) music

3. शास्त्रीय संगीत में ऑनर्स

ग्रेजुएशन के बाद करें ये म्यूजिक कोर्स

1- मास्टर ऑफ म्यूजिक (Master of Music)

